A.S. Lucchese



Miracolo al Porta Elisa: la Lucchese acciuffa il pari con Provenzano al 92'

domenica, 27 gennaio 2019, 14:41

di michele masotti

2-2

Lucchese (4-3-3): Falcone, Favale, Martinelli, Gabbia e Favale; Bernardini (76’ Di Nardo), Mauri e Zanini (46’ Greselin); Sorrentino (46’ Sorrentino), De Feo (46’ Isufaj) e Bortolussi A disposizione: Scatena, Bacci, Palmese, Madrigali, Cardore, Santovito, Palmese, De Vito e Baroni Allenatore: Giancarlo Favarin

Alessandria (3-4-3): Cucchietti; Prestia, Panizzi (46’ Sbampato) e Agostinone; Gemignani (62’ Badan), Bellazzini (82’ Gazzi), Checchin (68’ Chiarello) e Gatto; Sartore, Coralli e De Luca (68’ Akkamdu) A disposizione: Pop, Sessa, Zogkos, Santini, Gerace e Rocco Allenatore: Gaetano D’Agostino

Arbitro: Nicola Donda di Cormons (Assistenti Salama di Ostia e Catucci di Pesaro)

Marcatori: 9’Gemignani, 32’ Bellazzini, 47’ Isufaj e 92’ Provenzano

Note: espulsi al 96’ Favarin e il secondo allenatore Mancini. Ammoniti Provenzano, Isufaj e Santini. Calci d’angolo 7-1. Recupero 2’ e 6’

LUCCA- Una Lucchese in versione dottor Jeykell e mister Hyde acciuffa in pieno recupero un meritato pareggio nel maxi recupero concesso per le ripetute perdite di tempo dei giocatori dell’Alessandria. A fronte di 45’ minuti brutti, la ripresa è stato un autentico assedio della Pantera al “Fort Apache” imbastito da D’Agostino. Sono stati decisivi i tre cambi compiuto da Giancarlo Favarin per ribaltare l’inerzia di un match che sembrava compromesso. Un punto che conferma quanto questi ragazzi credano ancora, nonostante le mille avversità di ogni tipo, alla salvezza.

Ritorno al 4-3-3 per la Lucchese. Favarin schiera in campo l’artiglieria pesante dal primo minuto, concede un turno di riposo a Provenzano, uno dei più impiegati, e ritrova in mezzo al campo Juan Mauri. Out, come annunciato ieri in conferenza, Strechie mentre si accomoda in panchina l’ultimo arrivato Di Nardo. È votato all’attacco anche lo schieramento tattico dei grigi. Nel 3-4-3 disegnato da D’Agostino trovano un posto da titolari Coralli e Gemignani. Quest’ultimo, lucchese doc, è uno dei due esterni assieme a Gatto. In attacco l’ex Coralli è supportato da De Luca e Sartore, altro ex rossonero.

Arrembante avvio della Pantera che già al 4’ sfiora il vantaggio con una punizione dello specialista Lombardo respinta lateralmente da Cucchietti. Il gol, però, lo trovano gli ospiti. Falcone è bravo a salvare su Sartore: il brasiliano insiste e pennella un morbido cross per la bella girata di Gemignani, assolutamente imprendibile per il numero uno locale. Nella circostanza molto ingenuo Favale nel non rinviare subito la sfera. Gioia incontrollata ed esagerata quella del numero 25 ospite. Rossoneri che accusano il colpo e concedono un paio di ripartenze nelle quali i piemontesi peccano nell’ultimo passaggio. Al minuto numero ventuno splendida rovesciata di De Feo che sorvola di poco la traversa. Gli acquisti invernali hanno portato in dote malizia e astuzia agli ospiti che colpiscono nuovamente poco dopo la mezzora. Sartore fa il diavolo a quattro, salta secco Favale e calcia trovando la difettosa respinta corta di Falcone. L’accorrente Bellazzini ringrazia e firma il punto dello 0-2.

Il portiere romano si riscatta parzialmente sessanta secondi quando respinge l’inzuccata sotto misura di De Luca. Brutto davvero il primo tempo dei rossoneri, apparsi svuotati e mai pericolosi dalle parti di Cucchietti. In pieno recupero Sartore manda alle ortiche il gol che avrebbe chiuso i conti con una frazione di anticipo.

Al rientro dall’intervallo triplo cambio tra le fila della Lucchese. Favarin vuole dare una scossa ai suoi con gli ingressi di Greselin, Provenzano e Isufaj: fuori Sorrentino, De Feo e Zanini con il conseguente ritorno al 4-3-1-2. Cambi che pagano subito: l’attaccante scuola Chievo Verona accorcia le distanze, correggendo in rete il palo, da lui stesso colpito, in seguito ad una mischia. Gara che sale di tono anche a livello di intensità: i contrasti maschi sono favoriti dalla direzione di match di Donda, decisamente all’inglese. Al 57’ un contropiede di stampo ospite libera a tu per tu con Falcone Bellazzini. Il fantasista pisano pecca di presunzione tentato un pallonetto che termina a lato. La Pantera è sempre pericolosa sulle palle inattive, come al 61’ quando Provenzano, in precaria coordinazione, non riesce a risolvere una mischia scaturita da un corner. Padroni di casa che spingono adesso con maggiore grinta e convinzione. Pezzo di bravura di Bertolussi che salta secco il neo entrato Badan e lascia partire un cross radente che Sartore spedisce fuori prima dell’impatto vincente di Isufaj. I corner in favore della Lucchese si sprecano, così come l’ostruzionismo, che supera tutti i limiti dell’antisportività, praticato dai giocatori di D’Agostino. A quattordici dalla fine scocca l’ora di Di Nardo. Tra l’86’e l’87’ doppio intervento prodigioso di Cucchietti: dapprima vola a levare dall’incrocio dei pali il destro a giro di Greselin, poi respinge lo stacco di Martinelli. Il meritato pareggio giunge al 93’ ed anche in questo caso è uno dei tre cambi di inizio secondo tempo a finire sul tabellino dei marcatori. Provenzano, in mischia, infila Cucchietti con un preciso tocco facendo impazzire di gioia tutto il Porta Elisa. Disdicevole l’episodio nel finale quando una manata di Mancini, vice allenatore di D’Agostino, colpisce la segretaria- team manager della Lucchese, causando la reazione di Favarin. Espulsi tutti e due i protagonisti del maxi parapiglia. Tutto materiale per il giudice sportivo. Pessimo l’arbitraggio di Donda di Cormons.