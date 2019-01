A.S. Lucchese



Perdite di tempo dei raccattapalle: Lucchese multata di 2 mila 500 euro

lunedì, 21 gennaio 2019, 22:08

di Michele Masotti

Nell’anno di (dis)grazia 2019 della Serie C, dove ci sono squadre che per evitare il fallimento schierano la propria Berretti (vedi il Matera) oppure racimolano una manciata di ragazzi per giocare (Pro Piacenza), dove non c’è una normativa che impedisca a certi avventurieri senza scrupoli di avvicinarsi ai club, dove al 21 gennaio non si sa ancora quante saranno le retrocessioni e quante le promozioni e potremmo andare avanti per ore, il male più annoso da debellare è, alla luce del referto del signor Acanfora di Castellammare di Stabia e del giudice sportivo, il comportamento dei raccattapalle rossoneri. La Lucchese è stata multata di 2 mila 500 euro, udite udite, per “comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio nel risultato, rallentavano deliberatamente la restituzione dei palloni usciti dal terreno di gioco onde ritardare la ripresa del gioco”- così recita il bollettino.

Una sanzione pecuniaria che, francamente, ha dell’incredibile. Può accadere che i raccattapalle, nel caso in cui la squadra di casa sia in vantaggio, di certo non si affrettino per restituire celermente la sfera agli avversari. Sono scene che magari non sarebbero piaciute al barone De Coubertin, ma che accadono in tutti gli stadi del mondo. A nostro avviso sono più gravi le reazioni di quei giocatori che vanno a muso duro davanti a dei ragazzini invitandoli, bruscamente, a dare loro la sfera. Evidentemente per l’arbitro, che dopo la direzione di ieri farà sicuramente una grande carriera, non è così.

Alla luce di tale decisione, ci viene in mente una delle più celebri battute di Antonio de Curtis, meglio conosciuto come Totò. Il principe della risata italiana avrebbe rispolverato il più classico dei suoi “Ma mi faccia il piacere” per commentare la multa inflitta alla Lucchese.