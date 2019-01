Presentazione gare settore giovanile As Lucchese e settore femminile Libertas

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 10 gennaio 2019, 18:56

Cinque ore di colloquio non sono bastate per far capire quello che lui, Arnaldo de Paperoni, vuole fare. Esiste solo una certezza: indietro non torna

mercoledì, 9 gennaio 2019, 22:50

Una parola è poca e due sono troppe: è questo, in sostanza, il bilancio di una giornata che avrebbe dovuto fornire una risposta, ma che, al contrario, ha prodotto soltanto silenzi e tergiversazioni. Moriconi, tuttavia, è pronto a riprendersi la Lucchese

martedì, 8 gennaio 2019, 20:25

Tutto, presente e futuro della Lucchese, ruota intorno a lui: Arnaldo Moriconi da Lucca, il quale, a quanto sembra, a fare passi indietro non ci pensa neppure

martedì, 8 gennaio 2019, 19:09

Nel pomeriggio odierno la Lucchese di Giancarlo Favarin ha svolto il primo allenamento di questo 2019: ad assistere alla seduta erano presenti una cinquantina di sostenitori della Pantera che, da un lato, hanno riservato cori di incitamento ai rossoneri e, dall’altro, hanno contestato i vertici societari

domenica, 6 gennaio 2019, 20:24

Le ragazze di Mister Del Carlo sono uscite battute per 4-3 in una gara combattuta contro le pari età del Pisa. Le prime a passare in vantaggio sono state le rossonere

giovedì, 3 gennaio 2019, 18:44

La situazione della Lucchese preoccupa i vertici della Lega Pro. Lo ha confermato ai giornalisti il presidente Francesco Ghirelli, che è venuto di persona oggi a Lucca