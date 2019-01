A.S. Lucchese



Siamo nella merda

giovedì, 10 gennaio 2019, 18:56

di aldo grandi

Non avevamo capito una sega. O giù di lì, pensando che Arnaldo Moriconi, ex presidente della Lucchese, sarebbe tornato alla guida della società dopo averla ceduta a 1 euro ad Aldo Castelli. Ieri, nel corso di un colloquio durato cinque ore, Favarin Giancarlo, Obbedio Antonio e gli altri giocatori della tavola rotonda, non sono riusciti a sapere quale sarà il loro futuro. Questo perché, come sempre, Paperon de Moriconi pensa ed è convinto di aver detto tutto quando, invece, non ha detto alcunché. Anzi, a quanto pare qualcosa ha detto, ossia ha ribadito che lui, indietro, non ci torna, che i figli non ne vogliono sapere della Lucchese, che ormai lui non è più proprietario e che la società appartiene ad altri. Chi sperava, quindi, di ricevere una buona notizia, ha dovuto prendere atto che di buone notizie non ce ne sono a meno che non si voglia considerare tale l'impegno che si era e si è assunto Moriconi di vigilare sul rispetto degli accordi. Comunque sia, ce ne accorgeremo presto se si pensa che, entro domani sera, la Lucchese dovrà pagare 40 mila euro di stipendi arretrati all'allenatore Leonardo Menichini pena altri quattro punti di penalizzazione.

Chi è Menichini? Presto detto. E' il tecnico che la coppia Grassini-Lucchesi aveva messo sotto contratto - depositato in Lega - questa estate salvo poi, sempre per colpa di quel bonifico mai arrivato a destinazione, far saltare tutto. Visto che Moriconi si è tirato fuori, chi pagherà domani ultimo giorno utile? Dovrebbero pagare i tre magi venuti da Roma, Aldo Castelli in testa essendo il nuovo padron delle ferriere.

In cinque ore di discorsi negli uffici di Carraia il diesse, l'allenatore e i giocatori rossoneri non sono stati capaci di strappare una garanzia limitandosi ad ascoltare Moricon de Paperoni che ha loro detto di continuare così, come hanno fatto fino ad ora. Ci sarà, comunque, poco da aspettare visto che, oltre ai 40 mila euro per Menichini, c'è alle porte la questione fideiussione. Quest'ultima, presentata da Arnaldo Moriconi, non sarebbe buona e dovrebbe essere sostituita da un'altra rispondente ai requisiti richiesti dalla Lega. Da sottolineare che anche la fidejussione presentata da Lorenzo Grassini e Fabrizio Lucchesi non aveva i requisiti necessari. In ballo ci sono otto punti di penalizzazione e l'ennesima, colossale figura di merda.

A febbraio, poi, dovranno essere pagati nuovamente gli stipendi e i contributi allo staff tecnico e alla squadra. Chi dovrebbe farlo? Ovviamente non Moriconi che a riprendersi la Lucchese non ci pensa minimamente. A questo punto ci domandiamo se quest'uomo si è reso conto del baratro in cui ha cacciato la Lucchese con una serie di decisioni allucinanti.

Qualcuno sostiene che la squadra, nonostante questi problemi, sia fortemente determinata e unita nell'affrontare il campionato e la cosa non può che farci piacere. Tuttavia non si può pensare che ciò che sta accadendo sul fronte societario prima o poi non interferisca anche su quello sportivo. Innanzitutto bisognerà sperare che non vada via nessuno. Dopodiché c'è da augurarsi che, già a partire da domani, la nuova proprietà sborsi i 40 mila euro per Menichini.

Ci ha sorpreso, in effetti, che Arnaldo Moriconi non voglia tornare sui suoi passi anche se alcuni segnali in tal senso li avevamo intercettati. Credevamo, però, che essendo lucchese e vivendo a Lucca, avrebbe fatto di tutto per garantire un minimo di affidabilità all'ambiente rossonero. Evidentemente ci siamo sbagliati e ci resta solo da sperare che, effettivamente, Moriconi riesca, almeno, a fare il gendarme della situazione, controllando coloro ai quali ha ceduto affinché provvedano alle incombenze.