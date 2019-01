A.S. Lucchese



Tommasi: "Con Favarin e Obbedio perfetta intesa"

mercoledì, 30 gennaio 2019, 21:41

di aldo grandi

Il direttore generale della Lucchese Libertas 1905 Enrico Tommasi sta vivendo, probabilmente, una delle sue esperienze emotivamente più intense degli ultimi anni. Mentre il consiglio federale si... dimentica della società rossonera, lui annuncia di aver parlato con il tecnico Leonardo Menichini, a libro paga della società grazie alla bravata della coppia Grassini-Lucchesi: "Gli ho detto se esiste la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto così da risparmiare noi da un lato e lasciare libero lui dall'altro. Mi ha risposto che ne parlerà con i suoi legali e mi farà sapere".

Poi Tommasi smentisce anche altre voci: "Hanno detto che mi sarei incontrato con Cuochi per una nuova figura tecnica, è falso. Cuochi l'ho incontrato una volta e lo conosco perché era al Viareggio, ma non lo vedo da tempo. Con Favarin e Obbedio remiamo tutti nella stessa direzione. Ora Obbedio è a Milano ed è in costante collegamento con me. Se trova qualcosa me lo comunica e io lo sottopongo a Moriconi che poi decide".

Ma allora Moricon de Paperoni c'è ancora?

Io parlo con lui e probabilmente lui è in contatto con gli attuali proprietari. Così almeno penso, del resto qualcuno che paga c'è anche se non so chi. Mi riferisco al pagamento del ristorante della squadra, del pullman quando va in trasferta e di altre spese. Io mi limito a dare alla segretaria l'elenco prioritario poi chi paga non lo so davvero".