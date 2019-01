A.S. Lucchese



Voci incontrollate sull’esonero di Favarin, ma Obbedio smentisce seccamente: “Il mister non si tocca”

martedì, 29 gennaio 2019, 08:52

di michele masotti

Con una società inesistente, anche delle voci infondate possono generare preoccupazioni e stupore tra i tifosi della Lucchese. Nel corso della trasmissione “Speciale Serie C”, andata in onda sull’emittente 50 Canale, è rimbalzata la notizia dell’imminente esonero di Giancarlo Favarin e dell’arrivo sulla panchina di Stefano Cuoghi, uomo gradito alla triade romana e ai due avvocati pisani che, nel dicembre 2017, avevano provato ad acquistare la Lucchese per conto di Belardelli. Tale news, lanciata per prima da Sportitalia, ci risulta essere infondata, quasi come se si volesse provare a destabilizzare l’ambiente Lucchese (tifosi e calciatori nda), tutti uniti accanto a Favarin e Antonio Obbedio. Una disgraziata mossa che sarebbe stata la pietra tombale sulla già travagliata stagione della Pantera.

Proprio il direttore sportivo della Pantera, impegnato nel portare avanti alcune operazioni di calciomercato, ha seccamente smentito questa indiscrezione. “ Sebbene stiano girando tante voci montate ad arte” – ha dichiarato Obbedio da noi interpellato- “ribadisco che Giancarlo Favarin sarà l’allenatore della Lucchese fino al 30 giugno 2019. Sono sempre più legato, come del resto tutta la squadra, ad una persona e un mister com’è Giancarlo. Tutte queste presunte notizie, di certo, non facilitano il compito nelle trattative di calciatori che sto cercando di portare a Lucca.” Restando in tema di mercato, sembra prendere sempre più consistenza la pista che porterebbe a vestire la maglia rossonera Paolo Dametto, difensore centrale classe 1993 in forza alla Feralpi Salò. L’ex Olbia sarebbe il tassello giusto per rinforzare la retroguardia rossonera. Restano in uscita le posizioni di Palmese, Cardore e Madrigali.