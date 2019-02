A.S. Lucchese



Altro -8 per il Cuneo, la Lucchese guadagna una posizione in classifica

lunedì, 25 febbraio 2019, 21:29

di michele masotti

All’indomani della ventottesima giornata, che si chiuderà in serata (lunedì 25 febbraio nda) con il derby del “Melani” tra gli arancioni e il Siena, la classifica cambia ancora in virtù di una pesante penalizzazione con la Lucchese che, in un vero e proprio “mors tua vita mea” applicato allo sport, per una volta ne beneficia. Il mancato pagamento degli stipendi di settembre-ottobre è costato il -8, sanzione raddoppiata in quanto il club piemontese è recidivo, al Cuneo che passa da 19 a 11 punti, due in meno della Lucchese. Salgono a 23 i punti di penalizzazione per i biancorossi accomunati alla Pantera da mancanze societarie che stanno affossando quanto di egregio fatto dai gruppi guidati dai tecnici Giancarlo Favarin e Scazzola.

Sei mesi di inibizione per l’amministratore unico del Cuneo Oscar Bicchio. Finisse oggi il campionato, salvo esclusioni in corso d’opera, Lucchese-Cuneo sarebbe il play-out del girone A. Va anche aggiunto, purtroppo, che pure la Pantera dovrebbe subire una nuova penalità, verosimilmente un -4, per non aver versato i contributi dei mesi di novembre-dicembre. Una simile sanzione dovrebbe essere comminata, anche per questo tornata di pagamenti, anche allo stesso Cuneo. La squadra di Scazzola, inoltre, ha già usufruito del 3-0 a tavolino contro l’esclusa Pro Piacenza. Tre punti che sabato verranno aggiunti alla classifica della Lucchese, che nel prossimo turno di campionato avrebbe dovuto affrontare proprio i “defunti”, sportivamente parlando, rossoneri emiliani.

Classifica di Girone A Serie C: Virtus Entella 52, Arezzo 49, Pro Vercelli 46, Piacenza 46, Carrarese 43, Pro Patria 42, Siena 42, Pisa 42, Novara 38, Pontedera 33, Gozzano 31, Juventus U23 29, Olbia 28, Alessandria 27, Pistoiese 24, Albissola 19, Arzachena 18, Lucchese 13 e Cuneo 11.