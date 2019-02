A.S. Lucchese



Bonifico sul conto corrente della Lucchese: ci sono i soldi per medico sociale e massaggiatori

venerdì, 8 febbraio 2019, 13:09

di aldo grandi

Paperon de Moriconi, al secolo Arnaldo Moriconi da Carraia, Capannori, si è messo una mano sul cuore, una sulla coscienza e il resto al portafoglio dal quale sono volati, si fa per dire, sul conto corrente della Lucchese Libertas 1905 i soldi necessari per far fronte alle prossime incombenze calcistiche.

Solo lui, infatti, può essere l'autore del bonifico piovuto in banca proprio questa mattina con buona pace di tutti coloro che stavano già ballando il Sabbah delle streghe. Il denaro inviato, a quanto pare, è sufficiente per pagare i mesi arretrati del medico sociale e dei massaggiatori che, quindi, domenica saranno in panchina e per affrontare sia le spese della gara casalinga di domenica sia quelle, ben più onerose, della trasferta della settimana successiva in terra sarda.

Inutile, a nostro avviso, chiedersi chi può avere messo i dati sulla contabile che salva, per ora, capre e cavoli della squadra e della società rossonera. Voci affidabili sostengono che l'unico in grado di agire e di fare quel che sta facendo, ossia versare soldi nell'imbuto rossonero, è Arnaldo de Paperoni perché i due magi di Roma - Cenniccola si è dimesso - Castelli e Ottaviani, di soldi nemmeno a parlarne.

Quindi, gente, respiriamo, sia pure in apnea per 15 giorni senza dimenticare che sono in vista i pagamenti degli stipendi di giocatori e staff tecnico e a quel punto, più che in apnea, saremo costretti a respirare con l'ausilio delle bombole di ossigeno.