A.S. Lucchese



Caos Lucchese, il dg Tommasi avverte: “Se tra una settimana la situazione non si risolve, io lascio”

mercoledì, 6 febbraio 2019, 17:07

di michele masotti

Più il tempo passa e più si complica la situazione della Lucchese, ormai simile ad un palazzo in fiamme dal quale tutti stanno cercando di andarsene. Da ieri la squadra di Favarin si sta allenando senza medico e massaggiatore, causa ritardi nei pagamenti di queste due figure, il revisore unico della Pantera Matteo Romani si è dimesso lo scorso 31 gennaio ma di quello che resta della società, compreso Arnaldo Moriconi, non arriva alcun tipo di segnale. La nuova deadline è fissata per il 18 febbraio quando dovranno essere saldati gli stipendi di novembre-dicembre e sostituire la fideiussione Cig Pannonia, che, quando il Tribunale federale la prenderà in esame e stabilirà se è buona, oppure no, saranno scaduti i termini per pagare la multa da 350mila euro. Se ciò non avvenisse la Lucchese, come anche Cuneo, Matera e Pro Piacenza (con queste ultime che potrebbe essere già radiate in questi giorni), rischierebbe di venire estromessa dal campionato in corso. Uno scenario apocalittico che né lo staff tecnico (Obbedio e Favarin in testa) che i calciatori, oltre che gli irriducibili tifosi della Lucchese, da sempre a fianco di questi ragazzi che in pochi mesi hanno saputo incarnare lo spirito di questa maglia, si meritano assolutamente. La rosa rossonera, nonostante questa miriade di problemi, sta continuando a preparare al meglio lo scontro, parlando soltanto di calcio, salvezza contro il Gozzano, in programma domenica alle ore 14.30

Chi può evitare che tutto questa accada, lo deve fare alla svelta. Un altro addio nella dirigenza rossonera potrebbe arrivare a breve. “Se entro una settimana le cose non si sistemano, sono pronto a dimettermi e a tornare a casa.”- parole e musica di Enrico Tommasi, direttore generale della Lucchese insediatisi a metà dicembre. Il dirigente versiliese non si aspettava che la sua seconda esperienza professionale in rossonero potesse rivelarsi così complicata. “Ero tornato a Lucca con l’intento e la mansione di ricostruire il settore giovanile, proprio come avevo fatto dal 2005 al 2007.”-ha dichiarato un amareggiato Tommasi- “Per l’idea di tornare a lavorare a Lucca ho lasciato una società emergente come il Seravezza e perdendo una sistemazione lavorativa in ambito sportivo. Mi dispiace essere stato dipinto, secondi alcuni”

Tommasi ha dichiarato, inoltre, di aver dovuto mettere delle “toppe” sopra ad alcuni problemi, come quelli legati al trasporto della squadra per le trasferte. “Sono riuscito, mettendoci la faccia, a convincere l’agenzia a continuare a fornire il trasporto della Lucchese per le trasferte. Contatti con i vecchi dirigenti (Moriconi e il suo braccio destro Martinelli nda)? Sinceramente non credo più a nessuno.”