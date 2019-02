A.S. Lucchese



Crisi Lucchese, l’appello di Obbedio: “Qualcuno deve darci una mano per finire la stagione”

sabato, 23 febbraio 2019, 14:15

di Michele Masotti

Nella consueta della vigilia di presentazione dell’impegno della Lucchese, di scena domani alle 14.30 ad Alessandria contro la Juventus B, il direttore sportivo Antonio Obbedio è intervenuto per esporre l’attuale, critica situazione societaria della Pantera e per lanciare un appello, di fatto alle forze imprenditoriali e alle istituzioni cittadine, per fare sì che qualcuno dia una mano alla compagine rossonera per far terminare la stagione dei ragazzi di Favarin. Il primo a presentarsi in sala stampa, però, è stato Giovanni Langella, vice allenatore del sodalizio ultracentenario, che ha presentato la sfida contro il team di mister Zironelli.

“Le partite ravvicinate ci imponevano di fare turnover.” – ha esordito Langella- “Tutti quei ragazzi che avevano trovato fino a qui poco spazio hanno risposto presente, dandoci il segnale di poter contare su di loro. L’entusiasmo e il lavoro quotidiano non mancherà mai. Mano a mano che si andrà avanti e le difficoltà aumenteranno sarà obiettivamente più difficile tenere calmo l’ambiente.”

Al “Moccagatta” la Lucchese andrà in campo per ottenere l’intera posta in palio. “Domani dobbiamo cercare di vincere assolutamente: non guardo la classifica perché mi deprime pensando a quello che abbiamo costruito sul campo.” – ha dichiarato l’ex difensore dell’Ancona dal 2012 secondo di Favarin- “La Juventus B è una formazione tecnica ma se andremo ad Alessandria con il piglio giusto possiamo fare punti. Al cospetto di compagini che prediligono una manovra offensiva abbiamo fornite ottime prestazioni. L’intento tattico sarebbe quello di pressarli subito però va tenuto conto che quella di domani sarà la sesta partita in due settimane. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni come a Cuneo: non abbiamo più la brillantezza palesata, ad esempio, contro Pisa e Siena ma credo che sia fisiologico.”

Difficile azzardare l’undici che Langella manderà in campo. L’unica cosa certa è che elementi come Strechie, reduce da due buoni match di fila, potrebbe rifiatare. “De Vito ha un problema al polpaccio e va valutato la sua presenza.” – ha precisato Langella- “De Feo, invece, deve risolvere dei problemi personali ma comunque si sta allenando al meglio. Novità in mezzo al campo? Greselin ha risposto bene, mentre per Strechie dovremo valutare se è il caso di fargli disputare la terza partita in una settimana. Da qui alla fine saranno tutte partite simili a quella di Cuneo. La sosta del 2 marzo arriva in un momento propizio per consentirci di preparare i due derby di fila fuori casa, gare altrettanto stimolanti.”

In seguito, come detto, è stato il turno di Antonio Obbedio, uno degli ultimi baluardi a cui i tifosi rossoneri si stanno aggrappando per evitare una terribile fine.

“La Lucchese non solo io ma tutte quelle persone come Cotrozzi, Giacomo Bernardi, Marcella Ghirardi e i dirigenti del Vorno che ci danno una mano a segnare il campo. Proprio con il club capannorese faremo un’amichevole giovedì prossimo.” – è l’incipit di Obbedio- Dopo l’episodio di ieri, mi chiedo solo dove ci vogliono portare? Io e i nostri tesserati stiamo superando il limite. Ce le vogliono fare finire questo lavoro o fare interrompere? La Lega ci ha comunicato che i contributi sono stati bloccati dalla multa di 350.000 euro.”

Antonio Obbedio ha lanciato un appello a chiunque abbia a cuore le sorti della Pantera e voglia darle una mano concreta. “Siamo quasi alla canna del gas.” – ha affermato Obbedio- “Abbiamo due settimane per reperire la disponibilità economica per saldare diverse pendenze e le trasferte di Pisa e Siena, ultime gare prima della data del 16 marzo, limite per pagare gli stipendi di gennaio-febbraio. I calciatori, se volessero, potrebbero già in mettere ora la società. Posso solo mettere in piazza la nostra situazione. A Lucca non esistono solo i Comics e il Summer Festival. Per evitare la fine del Matera e Pro Piacenza, qualcuno deve darci una mano. Sarebbe da matti se la Lucchese sparisse per un debito che ha, cinque volte minore di quello di altre piazze.”

In merito alla trasferta di Alesssandria, la seconda della stagione, una collocazione in albergo è stata trovata al termine di una giornata convulsa per comunicare con chi, formalmente, detiene la Lucchese. “ Per pagare la trasferta di domani, c’è stato un intreccio di telefonate tra Moreno Micheloni, Marcella Ghilardi a Moriconi, che dice di non essere più partecipe; ritardo che ci ha fatto perdere alcuni alberghi ad Alessandria.” – ha chiosato Antonio Obbedio- “Alla fine mi è toccato dare la mia carta di credito come garanzia all’hotel che siamo riusciti a prenotare. Questi ragazzi sono di uno spessore unico”