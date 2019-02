Cuneo-Lucchese verrà recuperata mercoledì 20 febbraio

A.S. Lucchese



lunedì, 4 febbraio 2019, 17:13

di michele masotti

Il mese di febbraio si preannuncia un autentico tour de force per la Lucchese, reduce dalla domenica di riposo dopo il rinvio, causa, della sfida di Cuneo. Proprio il confronto in terra piemontese, al cospetto di un altro team che naviga in agitate acque, per usare un eufemismo, a livello societario, verrà recuperato mercoledì 20 febbraio alle ore 14.30.

Da domenica 10 quando al Porta Elisa scenderà il Gozzano a domenica 24 febbraio, capitan Bortolussi e compagni scenderanno in campo ben cinque volte. Dopo l’impegno con i rossoblù piemontesi, la Pantera sarà di scena mercoledì 13 (ore 18.30) ad Arzachena, a seguire la prima partita stagionale contro la Virtus Entella (domenica 17 calcio d’inizio alle 18.30) per poi tornare, come scritto in apertura, in quel di Cuneo. Mese che si chiuderà nuovamente in Piemonte, per la precisione al “Moccagatta” di Alessandria, nella sfida contro la Juventus U23 domenica 24 febbraio alle ore 14.30. Un mese di fuoco che testerà la profondità di un organico che, tra tutte le difficoltà, si sta ben comportando. Saltato lo scambio con il Teramo tra Ferretti e Madrigali, la Lucchese potrebbe ampliare la propria rosa, soprattutto nel reparto arretrato, dal mercato degli svincolati. Ricordiamo che i rossoneri, in base alle normative in vigore da questa stagione, hanno solo uno slot da riempire con giocatori senza contratti dopo l’arrivo, nell’ottobre 2018, di Matteo Zanini.

Venendo all’aspetto societario, la data cerchiata di rosso nel calendario è quella di lunedì 18 febbraio, termine entro il quale dovranno essere saldate le mensilità, sino ad ora sempre pagate, di calciatori e staff tecnico dei mesi di novembre e dicembre. Saltare questa scadenza vorrebbe dire incassare un -4: una nefasta prospettiva che potrebbe essere letale se dovesse unirsi all’eventuale -8 per il caso fideiussione.