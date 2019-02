Favarin: "Abbiamo tutta la rosa a disposizione, siamo concentrati e pronti all'ennesima battaglia"

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 31 gennaio 2019, 23:02

La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver acquisito dalla S.S. Teramo Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Johad Ferretti, difensore italo-francese, classe '94.

giovedì, 31 gennaio 2019, 17:11

A tre ore dalla fine del calciomercato invernale, con Antonio Obbedio intento a piazzare il rinforzo nel reparto arretrato, il Procuratore federale, in seguito ad una segnalazione della Co.Vi.So.C ha deferito la Lucchese per la mancata sostituzione della fatidica fideiussione Finworld

mercoledì, 30 gennaio 2019, 21:41

Enrico Tommasi, direttore generale della Lucchese, ha parlato con il tecnico assunto dalla coppia Lucchesi-Grassini per una rescissione del contratto. "Qualcuno che paga c'è" aggiunge il dg rossonero

mercoledì, 30 gennaio 2019, 20:31

Incredibile, ma vero. Il consiglio federale si è riunito oggi per decidere su alcune società di serie C a rischio esclusione dal campionato, ma non ha affrontato la questione Lucchese. Intanto Cardore va via

mercoledì, 30 gennaio 2019, 17:21

L'A.C. Cuneo 1905 e la A.S. Lucchese Libertas comunicano che la prevendita dei biglietti per assistere a Cuneo – Lucchese, in programma domenica 3 febbraio alle ore 14.30, è attiva sul circuito Diyticket

martedì, 29 gennaio 2019, 15:57

Le dichiarazioni ufficiali Antonio Obbedio a seguito della squalifica, decisa dal giudice sportivo, dell'allenatore della Lucchese Favarin