Il TFN condanna la Lucchese per il caso “Pannonia”: altro -8 in classifica e 350 mila euro di multa

lunedì, 18 febbraio 2019, 13:01

di michele masotti

La scure del TFN, chiamato ad emettere una sentenza in merito al caso relativo alle fideiussioni “Finworld”, si è abbattuta sulla Lucchese. La memoria difensiva presentata dai legali rossoneri non ha convinto la corte e dunque è arrivato un ulteriore -8, con annessi 350 mila euro di multa, per la Pantera, che scivola così al penultimo posto con 13 punti. La stessa penalizzazione è stata inflitta anche al Cuneo, che scende a 21 punti e con un altro -6 in arrivo per non avere pagato gli stipendi di settembre-ottobre, e al derelitto Pro Piacenza, fatto nuovamente giocare grazie ad una scellerata decisione del tandem Ghirelli-Gravina, che così vede azzerarsi i suoi punti. Per la cronaca è stato inibito per sei mesi l’ex amministratore unico dei rossoneri Carlo Bini, mentre è stata stralciata la posizione del formale amministratore Umberto Ottaviani, in quanto è subentrato nella carica lo scorso 28 dicembre 219, allorquando l’inadempimento si era già ampiamente perpetrato. Un’altra dura mazzata per la Lucchese che, attraverso i pochi dirigenti rimasti, dovrebbe fare ricorso.



Di seguito pubblichiamo le motivazioni che hanno indotto il TFN a bocciare la memoria difensiva della Lucchese e penalizzare ulteriormente la Pantera. La rincorsa alla salvezza del gruppo di Giancarlo Favarin si complica di più ma questi ragazzi, a nostro avviso, saranno più forti di ulteriore ostacolo che si è palesato di fronte al proprio cammino per centrare una salvezza che varrebbe quanto una promozione in Serie B.



Notizia in aggiornamento