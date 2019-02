A.S. Lucchese



La commissione speciale incontra la Lucchese: proposta l’istituzione di un conto corrente dedicato alla Lucchese

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:06

di michele masotti

Prima dell’amichevole contro il Vorno tutta la Lucchese, ovviamente calciatori e staff tecnico, ha incontrato la commissione comunale speciale, istituita nel luglio 2018 per illustrare la drammatica situazione che la Pantera sta vivendo. Il 18 marzo è la data spartiacque nella quale debbano essere pagati gli stipendi e i contributi di gennaio-febbraio, onde evitare altri otto punti di penalità. Assenti, per motivi di lavoro, i consiglieri Cantini, Martinelli e Santini. Alle richieste del gruppo rossonero, che sta vivendo questo momento delicato con una grandissima dignità e forza d’animo assolutamente rara nel mondo del calcio, i membri della commissione, con in testa il presidente Cantini, hanno risposto alle sollecitazioni proponendo la creazione di un conto corrente, aperto dal comune, dedicato per permettere alla Pantera di finire, quantomeno, il suddetto torneo.

Una proposta che sarà valutata, almeno ci auguriamo, nel minor tempo possibile perché, se qualcuno non l’avesse capito, di tempo per salvare la Lucchese c’è né sempre meno. All’incontro hanno preso parte pure il presidente del consiglio comunale Battistini e il consigliere Bianucci. Tra le proposte ventilate c’è stata quella di una cena nel centro cittadino per raccogliere. Iniziativa lodevole che, però, non basterebbe per garantire un futuro alla Pantera. Serve, è bene dirlo senza tanti fronzoli, l’intervento della classe imprenditoriale lucchese. “Prima di tutto espongo la vicinanza della commissione per la grande professionalità e attaccamento alla maglia espresso dal gruppo.” – ha esordito il presidente della commissione Luca Dinelli- “Non abbiamo poteri particolari se non quello di capire le difficoltà e studiare le possibili soluzioni. Non abbiamo la bacchetta magica ma tanta volontà per cambiare la rotta.” Traducendo, tanti buoni propositi che dovranno essere confermati da fatti concreti.

A fare il polso all’attuale situazione del “paziente” Lucchese, lasciata in queste condizioni da una società che non esiste, è stata fatta dall’intervento dei calciatori. A nome di tutto il gruppo ha preso la parola Mattia Lombardo. “La situazione è sotto gli occhi di tutti: noi chiediamo solo di finire il campionato, e raggiunger l’obiettivo della salvezza, anche con il minimo indispensabile, come del resto stiamo facendo da inizio stagione.” – è l’appello lanciato dal classe 1995- “Ci sono mancanze evidenti come il magazziniere, per questa mancanza ci stiamo organizzando dei turni tra noi, mettendo la faccia anche quando non era di nostra competenza. A breve ci saranno delle scadenze che dovranno essere rispettate per salvare la Lucchese.”

“Tempi sono ridottissimi con esigenze quotidiane da risolvere come il fondo di questo manto erboso.”- è il monito di Giancarlo Favarin, altro baluardo della Pantera- “I ragazzi devono essere nelle occasioni di affrontare nelle migliori condizioni possibili, a livello mentale, le prossime partite. Inutile nasconderci dietro un dito: ad oggi non ci sarebbero le condizioni per programmare la trasferta di Olbia.” Antonio Obbedio ha fatto il punto, poi, su quanto serva, economicamente parlando, alla Lucchese per portare a termine la stagione. “Detto per inciso che non sono stati pagati i contributi di novembre-dicembre e dunque avremo una nuova penalizzazione servono, oltre a diverse migliaia d’euro per programmare le prossime trasferte e alcune spettanze extra campo da saldare entro 3-4 giorni, 250.000 euro per pagare gli stipendi di gennaio-febbraio. I fogli con i conti necessari li abbiamo già dati all’amministrazione comunale durante l’incontro della passata settimana.”- ha spiegato il ds rossonero- “In caso contrario rischieremo di subire un altro -8 e, inoltre, dal 18 marzo abbiamo tutto il diritto di andare a casa. Ci siamo rotti le palle!! Mi pare che solo abbiamo l’interesse che la Lucchese si salvi.” Il direttore sportivo ha spiegato poi come sono stati pagati gli stipendi, ma non i contributi, di novembre-dicembre. “Quelle mensilità sono state pagate con l’anticipo della valorizzazione per quei giovani, di proprietà dei club di A e B, e con il minutaggio dei giovani che la Lega Pro ci ha riconosciuto. La copertura per pagare i contributi, poi saltati, c’era. Mi chiedo perché non sia stato fatto. La pendente multa da 350.000 euro, dovuta al mancato cambio della fideiussione, ci ha bloccato i prossimi contributi legati ai minutaggi che avremmo riscosso. Come ci rapportiamo con la dirigenza? Mister Favarin e Moreno Micheloni chiamano Arnaldo Moriconi, il quale ha detto di non contare più nulla con il suo 1 per cento. Per quanto concerne i romani, ci interfacciamo solo con un indirizzo email.”

Il presidente della commissione Dinelli ha invocato un incontro con i proprietari del club, presenti e passati. Sarebbe costruttivo, a nostro parere, che la commissione speciale convocasse il dimissionario sindaco revisore della Lucchese, nonché presidente di Sistema Ambiente, per avere maggiori delucidazioni sui reali conti del club rossonero. Viene dal cuore l’appello lanciato dal preparatore atletico della Lucchese Riccardo Guidi: “Il consiglio comunale e la città non hanno, forse, ben chiaro il dramma che si sta consumando. I risultati sportivi e il lavoro di tanti dipendenti stanno per essere cancellati. I responsabili di questo caos non ci sono e dovrebbero essere qui a metterci la faccia”. Interessanti e meritevoli di una risposta i questi che pone Moreno Micheloni, detentore dell’1 per cento delle quote, che sta lavorando senza sosta per trovare una soluzione positiva a questa vicenda. “Perché non è stato sostituito il sindaco revisore? Perché l’assemblea dei soci che lo deve sostituire non è stata convocata?”. Domande a cui qualcuno dovrà dare una risposta, e anche alla svelta.

La proposta concreta è arrivata dal consigliere comunale Nicola Buchignani. “Dobbiamo aprire, come amministrazione comunale, un conto corrente ad hoc per la Lucchese, convocando 20 imprenditori del territorio per consentire alla Pantera di arrivare, per lo meno, a fine stagione. Sarebbe bello organizzare una grande cena, sempre per raccogliere fondi per la causa rossonera, in Piazza Napoleone.”- ha proposto l’esponente di Fratelli d’Italia.

Foto di Antonio Clerici