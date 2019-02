La fine del sorcio

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:06

Prima dell’amichevole contro il Vorno tutta la Lucchese, calciatori e staff tecnico, ha incontrato la commissione comunale speciale istituita nel luglio 2018, per illustrare la drammatica situazione che la Pantera sta vivendo

lunedì, 25 febbraio 2019, 21:29

All’indomani della ventottesima giornata, che si chiuderà in serata (lunedì 25 febbraio nda) con il derby del “Melani” tra gli arancioni e il Siena, la classifica cambia ancora in virtù di una pesante penalizzazione con la Lucchese che, in un vero e proprio “mors tua vita mea” applicato allo sport,...

domenica, 24 febbraio 2019, 14:37

La Lucchese completa il ripido tour de force di sei partite in due settimane con la trasferta di Alessandria al cospetto della Juventus U23, primo esperimento mal riuscito di impiantare le seconde squadre nel calcio professionistico italiano

sabato, 23 febbraio 2019, 14:15

Nella consueta della vigilia di presentazione dell’impegno della Lucchese, di scena domani alle 14.30 ad Alessandria contro la Juventus B, il direttore sportivo Antonio Obbedio è intervenuto per esporre l’attuale, critica situazione societaria

giovedì, 21 febbraio 2019, 15:21

La Juventus F.C. e la A.S. Lucchese Libertas comunicano le informazioni utili per acquistare i biglietti della partita Juventus U23 – Lucchese, che si disputerà allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Spalto Rovereto (Alessandria) domenica 24 febbraio

mercoledì, 20 febbraio 2019, 14:36

La Lucchese non muore mai. I rossoneri, reduci dal terribile avvio di settimana che ha portato il -8 e la grana dei contributi non pagati, sbancano il terreno di gioco del Cuneo, prima di oggi sconfitto solo dal Pontedera in terra piemontese, al termine di 97’ tosti, accesi e, specialmente...