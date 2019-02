A.S. Lucchese



La Pantera sta ancora a cuore a qualcuno?

mercoledì, 20 febbraio 2019, 00:39

di michele masotti

Mentre Giancarlo Favarin e i suoi ragazzi sono arrivati a Cuneo in vista del recupero di oggi, calcio d’inizio fissato per le 14.30, la Lucchese sta vivendo l’ennesimo momento drammatico, sportivamente parlando, dei suoi ultimi undici anni che hanno visto sparire per ben due volte (2008 e 2011 nda) la Pantera dal calcio professionistico. Il rischio concreto di un terzo fallimento, purtroppo, si sta facendo sempre più reale dopo il lunedì nero, iniziato con il -8 inflitto per il caso fideiussione e concluso con il pagamento sì degli stipendi di novembre-dicembre ma non dei contributi.

Una mancanza che porterà in dote molto probabilmente una nuova penalizzazione (si va dai 2 ai 4 punti). Una nuova mazzata per un gruppo di giocatori che, sebbene la maggiore parte dei quali sia al primo anno nella città dell’arborato cerchio, ha dimostrato sin dal primo match di Coppa Italia ad Arezzo, culminato con la fine della prima settimana di preparazione di questa travagliata stagione, un attaccamento alla maglia ed una comunione di intenti con i sostenitori della Pantera che da anni non si vedeva al Porta Elisa.

Ciò in quanto questa squadra, sbarazzina, divertente incappata in qualche comprensibile errore di gioventù, sta disputando un bel campionato. Sul campo infatti i punti sarebbero 29, e soprattutto perché la compagine rossonera ha sempre gettato il cuore oltre l’ostacolo dovendo fronteggiare gravi problemi extracalcistici. Il tutto con l’imprescindibile supporto del condottiero Favarin, del suo staff e del direttore sportivo Antonio Obbedio, l’artefice di questo team a cui non si può rimproverare alcunché.

Squadra, staff tecnico, dipendenti del club e tifosi, sono quelli che hanno sempre sostenuto questa maglia nei momenti più difficili, nelle trasferte più lunghe, nei campi toscani ed oltre, sin dai tempi dell’Eccellenza e non soltanto, come in molti hanno fatto, nei match più famosi come i derby contro il Pisa o i quarti di finale play-off contro il Parma quando la situazione era decisamente più allettante. Tutto questo blocco rossonero non si merita assolutamente che cali nuovamente il sipario sul calcio professionistico a Lucca come, ahimè tutto lascia presagire. In questo momento di sofferenza, rabbia e impotenza, ci viene da chiedere, fatta questa doverosa premessa, a chi stanno veramente a cuore le sorti della gloriosa Pantera.

Di certo non a ciò che resta della triade romana, paracadutata nella Lucchese non sa si per quale motivo che aveva provato a tesserare due calciatori, entrambi ex Savona 2014-2015 team salito alle cronache per motivi che niente hanno a che vedere con il calcio giocato. Umberto Ottaviani e Aldo Castelli, formalmente amministratore unico e presidente dei rossoneri, risultano “uccel di bosco”. Le sorti della squadra rossonera non stanno certamente a cuore neanche a coloro che sono sempre pronti a gioire delle disavventure della Pantera, al di là delle dichiarazioni di circostanza.

Andare muro contro muro con la Lega Pro per la fideiussione “Pannonia” si è rivelato un azzardo, in attesa del pronunciamento sul ricorso. Il mancato pagamento dei contributi è stata la classica goccia che ha fatto traboccare definitivamente un vaso già colmo. Di Arnaldo Moriconi, che detiene attualmente l'1% e che ha guidato la società rossonera dal febbraio 2017, fatto salvo l'intermezzo della gestione Grassini sulla quale è bene stendere un velo pietoso, non riusciamo a comprendere perché abbia rinunciato a guidare la navicella rossonera fino alla fine dell'attuale campionato, passando poi la mano con la squadra ancora in serie C.

Anche l’imprenditoria lucchese non ha fatto sicuramente la sua parte per cercare di porre rimedio a questa situazione. Vero che non c’è un 11° comandamento che impone ad un imprenditore di investire nella squadra di calcio della sua città ma, non va dimenticato che la Lucchese, al di là del solito ritornello che “si tratta di una società privata”,da 114 anni è un vanto di tutta la collettività, che ha unito ed unisce più generazioni tra loro, nel loro entusiasmo per la Pantera (basta andare allo stadio per rendersi conto di una tale affermazione).

La squadra rossonera infatti fa parte del bagaglio culturale di questa città. Di quegli imprenditori del territorio che, secondo i beninformati, nel dicembre 2017, sarebbero stati disposti ad entrare nella Lucchese nessuno è mai uscito allo scoperto. Viene da chiedersi se siano mai esistiti oppure se si tratti della più classica fake news. Una mano ai rossoneri non è arrivata, duole dirlo, neppure dalla locale amministrazione comunale.

Tralasciando le dichiarazioni del primo cittadino come quella secondo cui la partita contro la Pistoiese (era il 20 gennaio nda) sarebbe stata l’ultima gara di Bortolussi e compagni al Porta Elisa, il confronto tra Tambellini ed i sindaci di Arezzo e Carrara, città che hanno vissuto crisi calcistiche in tempi recenti, è sotto gli occhi di tutti. Alessandro Ghinelli e Angelo Zubbiani (primo cittadino di Carrara nel 2016 quando i marmiferi fallirono in corso d’opera per poi salvare la C nda), nonostante i club di calcio siano società private, si sono attivati in prima linea e con successo per fare sì che il calcio professionistico continuasse ad essere giocato nelle loro città.

Perché una squadra di calcio, lo ripeteremo fino all’infinito, è parte integrante di una città e di una comunità e ne rappresenta certamente uno spaccato della sua storia. Indipendentemente da come andrà a finire questa stagione e quale futuro verrà riservato alla Lucchese, gli unici che potranno camminare a testa alta saranno i giocatori, lo staff tecnico e i tifosi, Curva Ovest in testa.