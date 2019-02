Langella: "Abbiamo lavorato per farci trovare pronti con il Gozzano"

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 9 febbraio 2019, 12:54

Risolto l’ammutinamento dello staff medico, i pagamenti sono arrivati ieri, organizzata la prossima trasferta (mercoledì 13 febbraio nda) di Arzachena, la Lucchese è pronta per scendere in campo per la sesta giornata di ritorno domani, calcio d’inizio fissato per le tradizionali 14.30, contro la matricola Gozzano

venerdì, 8 febbraio 2019, 13:09

Buone notizie dal fronte: sul conto corrente rossonero sono arrivati dei soldi, sufficienti per coprire la gara di domenica al Porta Elisa, gli stipendi di medico e massaggiatori e la trasferta, costosissima, in Sardegna

giovedì, 7 febbraio 2019, 08:37

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Gozzano, in programma domenica 10 febbraio alle ore 14.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, é attiva sul circuito Go2

mercoledì, 6 febbraio 2019, 17:07

Più il tempo passa e più si complica la situazione della Lucchese, ormai simile ad un palazzo in fiamme dal quale tutti stanno cercando di andarsene. Da ieri la squadra di Favarin si sta allenando senza medico e massaggiatore, causa ritardi nei pagamenti

lunedì, 4 febbraio 2019, 17:13

Il mese di febbraio si preannuncia un autentico tour de force per la Lucchese, reduce dalla domenica di riposo dopo il rinvio, causa, della sfida di Cuneo. Proprio il confronto in terra piemontese, al cospetto di un altro team che naviga in agitate acque, per usare un eufemismo, a livello...

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:14

Le dichiarazioni rilasciate da Giancarlo Favarin all'ufficio stampa rossonero in vista di Cuneo - Lucchese