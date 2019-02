A.S. Lucchese



Lucchese, che beffa nel finale. L’Entella pareggia con Belli

domenica, 17 febbraio 2019, 18:37

di michele masotti

1-1

Lucchese (4-3-1-2): Falcone, Lombardo, De Vito, Gabbia e Santovito; Bernardini, Strechie e Zanini; Provenzano; Sorrentino e Isufaj (61’ Bortolussi) A disposizione: Scatena, Bacci, Del Rosso, Madrigali, Rossi, Greselin, Di Nardo, Palmese, Favale e De Feo Allenatore: Giovanni Langella

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni, Belli, Chiosa, Pellizzer e Migliorelli (86’ Vianni); Eramo, Paolucci (86’ Petrovic) e Nizzetto (65’ Iocolano); Adorjan (65’ Currarino); Caturano e Mota A disposizione: Massolo, Cleur, Crialese, Icardi, Ardizzone, Baroni, Di Cosmo e De Santis Allenatore: Rocco Boscaglia

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina (Assistenti Mansi di Nocera e Parrella di Battipaglia)

Marcatore: 7’ De Vito e 94’ Mota

Note: calci d’angolo 2-10. Espulso al 78’ Pellizzer per doppia ammonizione. Ammoniti Migliorelli e Isufaj. Recupero 1’ e 4’.

Quando stavano per scorrere i titoli di coda della gara, la Lucchese vede svanire un successo che sarebbe tanto meritato quanto prezioso contro la corazzata Virtus Entella. Un guizzo nel finale del talentuoso portoghese Mota lascia con l’amaro in bocca Provenzano e compagni, prontamente riscattatisi dopo la brutta prova di Arzachena. Con prestazioni del genere, unita ad una maggiore tranquillità societaria, a proposito, sembra che gli stipendi di novembre-dicembre siano stati regolarmente pagati, la salvezza resta un obiettivo raggiungibile da questo giovane gruppo. Con il quattordicesimo pareggio stagionale la Pantera recupera un punto su Albissola e Alessandria, entrambe sconfitte a domicilio da Arezzo e Arzachena..

Sono diversi i cambiamenti, alcuni dei quali forzati per le squalifiche di Mauri e Martinelli, presenti nella formazione dei rossoneri. Come terzino sinistro dentro Santovito, con conseguente turno di riposo per Favale, le chiavi della regia sono consegnate a Strechie mentre Provenzano, capitano di giornata, ritorna in campo dal primo minuto. Sorpresa in attacco dove Langella schiera l’inedito duo Isufaj-Sorrentino. Stesso modulo per i liguri, senza l’infortunato Mancosu, che inseriscono tre nuovi elementi nella compagine che mercoledì scorso sconfisse la Pro Vercelli. Migliorelli, Caturano e Adorjan in luogo Crialese, lo stesso Mancosu e Iocolano.

Splendida la partenza della Pantera in gol al minuto 7’. Punizione laterale, fallo su Isufaj, calciata da Lombardo e precisa deviazione aerea di De Vito. Nulla da fare per Paroni e grande festa per il difensore calabrese, una delle figure più carismatiche dello spogliatoio rossonero. Lucchese scesa in campo con un atteggiamento totalmente diverso da quello spento di Arzachena. Al 20’ una buona circolazione del pallone libera alla conclusione da fuori area Lombardo: sfera che finisce non lontano dalla porta ospite. Per il primo tiro dell’Entella verso la porta di Falcone bisogna attendere il 29’: la rasoiata da fuori area dell’ungherese Adorjan è ordinaria amministrazione per l’estremo difensore romano. Ben più difficile la respinta con i pugni dello stesso Falcone sul colpo di testa del solito Adorjan. È l’ultima occasione di un primo tempo nel quale la Lucchese ha gestito bene le folate offensive, ispirate spesso e volentieri da Nizzetto, della corazzata lligure. Ottimo il primo tempo di tutto il collettivo rossonero. Una menzione speciale per Bernardini, autentico motorino di centrocampo che, sul finire del primo tempo, si è esibito in un doppio sombrero ai danni di Migliorelli.

Gli ospiti escono dagli spogliatoi con un atteggiamento arrembante. Sono però i padroni di casa a offendere per primi con una bella manovra, partita dal preciso cambio campo di Strechie, che porta alla conclusione da fuori area di Zanini parata a terra da Paroni. Soprattutto Mota Carvalho porta scompiglio sulla corsia destra del fronte offensivo biancoceleste. La formazione di Boscaglia colleziona calcio d’angolo in serie. In uno di questi nasce un batti e ribatti che Caturano, lasciato colpevolmente solo, spara alto sopra la traversa. Al 64’ viene annullato un gol ai liguri per la netta posizione di offside di Pellizzer. Inizia la girandola di cambi: Langella inserisce Bortolussi per un applaudito Isufaj mentre Boscaglia si gioca le carte Currarino e Iocolano.

Il forcing dell’Entella si fa costante, senza però impensierire Falcone. Anzi, in una ripartenza orchestrata da Bortolussi, Pellizzer stende al limite dell’area il 23 rossonero. Robilotta estrae il secondo giallo all’indirizzo dell’ex Cittadella e ospiti in inferiorità numerica. Sulla successiva punizione per poco Lombardo non sigla il 2-0. Il classe 1995 cerca il “gol olimpico” da corner; Paroni non si fa sorprendere. Nell’ultimo del quarto minuto di recupero la Pantera viene beffata. Il tiro cross di Currarino viene deviato sotto porta da Mota. Sfuma un successo che i ragazzi di Langella-Favarin avrebbero meritato per abnegazione tattica, cuore e concentrazione. Una prestazione del genere, però, lascia ben sperare per la trasferta di Cuneo di mercoledì.