A.S. Lucchese



Lucchese chiamata alla prova Virtus Entella. Langella: “Possibile qualche cambio nell’undici titolare”

sabato, 16 febbraio 2019, 13:56

di michele masotti

Reduce dal passo falso di Arzachena, la Lucchese ritorna di fronte al pubblico amico contro la corazzata Virtus Entella, potenziale leader del girone A poiché ha ben sette partite da recuperare. I rossoneri, però, quando hanno affrontato le big del torneo hanno fornito delle risposte importanti. Il confronto con i liguri, assenti dal Porta Elisa per 34 anni, è l’antipasto della delicata sfida salvezza di mercoledì 20 a Cuneo. Giovanni Langella, vice di Favarin, si è presentato in sala stampa illustrando gli aspetti negativi dell’1-0 subito in terra sarda mercoledì scorso.

“Stanchezza di alcuni interpreti, adattamento al non gioco dell’Arzachena e atteggiamento errato sono stati i tre nostri nei palesati ad Arzachena.” – è la spiegazione di Langella- “Non è il modo migliore per centrare la salvezza: difficilmente affronteremo formazioni che scenderanno in campo senza grinta. In previsione della partita di Cuneo, abbiamo la necessità di cambiare qualche uomo. Oggi nella rifinitura lavoreremo in questa doppia prospettiva, considerando che contro i liguri ci mancheranno sia Mauri che Martinelli.”

Secondo l’ex difensore di Ancona e Battipagliese la squadra non rischia di subire il contraccolpo psicologico. “I ragazzi sono consapevoli di cosa non è andato contro l’Arzachena, metabolizzando gli errori commessi, specialmente mentali.” – ha proseguito Giovanni Langella- “Non avendo fatto punti contro i sardi dobbiamo fare punti anche in partite contro avversarie di rango: le partite iniziano a diminuire. L’Entella soffre i ritmi alti e l’agonismo dato che sono una compagine tecnica. Hanno una rosa così profonda che tengono in panchina Icardi, Caturano e Ardizzone, pedine che farebbero i titolari in gran parte della squadre di Serie B. Sinceramente il match di domani mi preoccupa meno che quello di Cuneo. La Lucchese, dati alla mano, soffre determinate compagini che fanno della grinta l’arma preponderante.”

Rispetto alla formazione tipo, si preannuncia qualche cambiamento che verranno decisi nell’allenamento di rifinitura previsto nel pomeriggio odierno (sabato 16 febbraio nda). A livello tattico, tutto lascia pensare che si possa tornare ad un 4-3-1-2. “Giocoforza faremo riposare qualche elemento: voglio ricordare che sul campo abbiamo fatto 28 punti.” – ha confermato Langella-“ Santovito dal primo minuto? Nelle occasioni in cui Riccardo è stato chiamato in causa ha fatto bene: sì è uno dei papabili per una maglia da titolare.” Il giocatore di proprietà del Parma potrebbe sostituire Giulio Favale, fino ad ora sempre impiegato e bisognoso, quindi, di tiare il fiato. In attacco Favarin e Langella dovrebbero optare per il tandem Sorrentino-Bortolussi, con De Feo pronto ad entrare a partita in corso.

Giovanni Langella ha ripercorso le tappe del suo rapporto lavorativo con Giancarlo Favarin, una collaborazione che ha prodotto risultati importanti. “Come nasce la collaborazione con il mister? Tutto parte da Bisceglie.” – ha rivelato Langella- “Favarin era approdato nel club pugliese senza lo staff e quindi aveva bisogno di un collaboratore. Il sottoscritto, che l’anno prima aveva smesso di giocare proprio a Bisceglie, è stato contattato dal club nerazzurro: passata la settimana di esame è iniziata questa splendido rapporto. Abbiamo vinto due campionati, Andria e Venezia, in D e disputati ottime stagioni in C. A Pisa non ci hanno fatto partire. Ovunque siamo stati abbiamo fatto sempre bene. Sebbene la salvezza non sia arrivata, porto nel cuore l’esperienza di Gavorrano facendo 38 punti dopo che nelle prime nove giornate i minerari non avevano raccolto nemmeno un punto.”