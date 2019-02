A.S. Lucchese



30’ ai “Fratelli Paschiero”: match bloccato con le emozioni che latitano

mercoledì, 20 febbraio 2019, 14:36

di michele masotti

0-0

Cuneo (4-4-2): Cardelli, Castellana, Santacroce e Cristini; Marin, Suljic, Bobb, Kanis e Celia; Gissi e Defendi A disposizione: Gozzi, Tafa, Bertoldi, Said, Caso, Emmausso, Jallow, Alvaro, Ferrieri, Spizzichino, Reymond e Paolini Allenatore: Cristiano Scazzola

Lucchese (3-5-2): Falcone, De Vito, Gabbia e Martinelli; Lombardo, Bernardini, Strechie, Provenzano e Favale; Bortolussi e Sorrentino A disposizione: Scatena, Bacci, Madrigali, Greselin, Santovito, Di Nardo, Palmese, Isufaj, Mauri, De Feo e Zanini Allenatore: Giovanni Langella (Favarin in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Assistenti Sartori di Padova e Colinucci di Cesena)

Note: Ammonito Martinelli. Calcio d’angolo 1-1

Cuneo e Lucchese sono accomunate da un medesimo destino; brillanti sul piano dei risultati ottenuti sul campo ma tempestate da gravissimi problemi societari. Per uno scontro salvezza dal valore pesantissimo, i piemontesi, infatti, dovranno subire un’altra penalità, nell’ordine dei sei punti, per non avere pagato gli stipendi di settembre-ottobre, Langella-Favarin rispolverano il 3-5-2 con il rientrante Martinelli che compone il pacchetto arretrato insieme a Gabbia e De Vito. Turno di riposo per Matteo Zanini, sostituito da Giulio mentre la regia della Pantera è affidata a Strechie, preferito a Mauri. Davanti ancora una panchina per De Feo: la coppia offensiva è formata da capitan Bortolussi e Sorrentino. Mister Scazzola, dal canto suo, deve rinunciare all’infortunato Pecorini e predispone un modulo speculare. L’ex Parma Santacroce, Castellana e Cristini sono gli stopper, Celia e Marin gli esterni di centrocampo. In attacco i biancorossi rinunciano alla velocità di Jallow per puntare sulla forza fisica di Gissi e Defendi.

I primi scampoli di partita vedono una Lucchese, quest’oggi di bianco vestita, più manovriera su di un manto erboso dei “Fratelli Paschiero” a livelli imbarazzanti. Leggera superiorità territoriale che non si traduce in vere e proprie occasioni da gol. Al 14’ un cross sbagliato di Defendi viene respinto in calcio d’angolo da Falcone. Trenta secondi prima era finito sul taccuino dei cattivi Martinelli, autore di un fallo su Gissi. Entrambe le formazioni danno l’impressione di non volersi scoprire, consce anche dell’importanza della posta in palio. Il gioco che ristagna essenzialmente a centrocampo, con sporadici traversoni dalla trequarti che non creano particolari ambasce alle rispettive retroguardie.