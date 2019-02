A.S. Lucchese



Multa e penalizzazione, la Lucchese presenterà ricorso

martedì, 19 febbraio 2019, 01:04

In tarda serata la società Lucchese Libertas 1905 ha diffuso un comunicato in cui manifesta sorpresa per la decisione adottata dal tribunale federale nazionale e annuncia l'intenzione di fare ricorso in appello:

La A.S. Lucchese Libertas e il difensore avvocato Salvatore Civale sono fermamente convinti che la decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare nei confronti della AS Lucchese Libertas 1905 Srl e pubblicata in data odierna con comunicato ufficiale n. 45/TFN sia da riformare e vada impugnata dinanzi alla Corte Federale d'Appello della FIGC.

Inaspettatamente l'organo di primo grado non ha tenuto conto degli elementi inconfutabili prodotti dalla società che ha agito in piena ottemperanza delle prescrizioni federali.

In ogni caso, la sanzione comminata risulta del tutto irragionevole e non proporzionata con il contestato ritardo nella produzione documentale. Confidiamo però nei successivi gradi di appello affinché le ragioni della società siano prese compiutamente in esame.