All’intervallo Lucchese in svantaggio al “Moccagatta”

domenica, 24 febbraio 2019, 14:37

di michele masotti

1-0

Juventus U23 (3-4-1-2): Nocchi, Alcibiade, Morelli e Del Prete; Masciangelo, Muratore, Toure e Zanimacchia; Kastanos; Mokulu e Mavididi A disposizione: Del Favero, Busti, Andersson, Bunino, Olivieri, Di Pardo, Beruatto, Coccolo, Pozzebon, Oliveira e Pereira Allenatore: Mauro Zironelli

Lucchese (3-5-2): Falcone, Gabbia, Martinelli e Madrigali; Lombardo, Bernardini, Mauri, Zanini e Lombardo; Di Nardo e Bortolussi A disposizione: Scatena, Bacci, Greselin, Provenzano, Santovito, Palmese, De Vito, Strechie, Isufaj e De Feo Allenatore: Giovanni Langella (Favarin in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Assistenti Montanari di Ancona e Baldelli di Reggio Emilia)

Note: calci d’angolo 2-1, ammonito Mauri

La Lucchese completa il ripido tour de force di sei partite in due settimane con la trasferta di Alessandria al cospetto della Juventus U23, primo esperimento mal riuscito di impiantare le seconde squadre nel calcio professionistico italiano. Al terzo match in sette giorni Langella, come annunciato ieri in conferenza stampa, applica il turnover. Davanti alla difesa torna Juan Mauri, così come Zanini rileva Provenzano nel 3-5-2 della Pantera. Sorpresa in attacco dove Di Nardo viene preferito a Sorrentino e farà coppia con capitan Bortolussi: ancora per De Feo. In difesa, invece, De Vito non recupera dal problema al polpaccio sinistro e deve lasciare il posto a Madrigali. I padroni di casa, dal canto loro, ad undici giornate dal termine stazionano nel limbo della classifica essendo -7 dai play-off e +9 dalla zona play-out. Zironelli opta per un solo cambiamento rispetto alla formazione caduta a Siena sabato scorso. L’ex Livorno Morelli completa il pacchetto arretrato assieme agli esperti Del Prete e Alcibiade, consentendo così a Muratore di scalare in mezzo al campo in luogo di Di Pardo. Prima linea offensiva dei bianconeri che abbina la rapidità e la tecnica di Mavididi, sempre a segno nelle ultime due uscite, alla forza fisica di Mokulu, prelevato nel mercato invernale dal Carpi. Desolante il vuoto sulla tribune del “Moccagatta”: gli spettatori presenti non superano le 100 unità. Altre sintomo del flop colossale dell’inserimento in Serie C di questa seconda squadra.

Avvio di partita guardingo da parte delle due contendenti, con un blando pressing portato sui rispettivi portatori di palla avversari. Il primo squillo è di marca locale con un il cross sbagliato di Mokulu che Falcone respinge con i pugni. Al 18’ una bella azione corale della Juventus U23 libera al tiro da fuori area Muratore; sfera che non inquadra lo specchio della porta. Fortunata la Pantera tre giri di orologio più tardi quando il colpo di testa di Mokulu, servito dal delizioso traversone dalla sinistra di Masciangelo, spiazza Falcone ma si stampa sul palo interno con il pallone che torna in campo senza aver varcato la fatidica linea di porta.

Lucchese che non riesce a creare occasioni dalle parti di Nocchi e così i bianconeri passano in vantaggio. È il 32’ quando Muratore recupera un pallone a centrocampo, verticalizzando immediatamente a Mavididi che davanti a Falcone non sbaglia.

La Pantera prova a scuotersi. Al minuto numero trentasei discesa sulla destra di Mattia Lombardo, servizio per il destro in corsa di Zanini che Nocchi smanacci lateralmente. La squadra di Langella fatica specialmente a centrocampo dove Mauri, ammonito, e Bernardini faticano a far correre il pallone. La visione di gioco di Strechie e la qualità di Provenzano potrebbero essere le “medicine” adatte per aumentare i giri del motore rossonero.