A.S. Lucchese



Post Lucchese-Entella, il parere di Langella: “Puniti da un episodio”

domenica, 17 febbraio 2019, 21:19

di Michele Masotti

Due sentimenti contrastanti la fanno da padrone nella Lucchese dopo il triplice fischio finale. Da un lato c’è l’orgoglio e la consapevolezza di aver disputato un gran match, mentre dall’alto resta l’amarezza per il gol incassato a sette secondi dalla fine. Altalena di stati di animo che vengono testimoniati dalle dichiarazioni di Giovanni Langella, il primo a presentarsi ai microfoni.

“Faccio fatica a parlare: posso solo dire che i ragazzi hanno risposto in modo eccezionale dopo la brutta prova di mercoledì.” – ha esordito Langella- “In questo momento ci gira, visto che siamo stati puniti da un episodio. Chi ha giocato di meno, vedi Strechie, Santovito e Bernardini, ha sfoderato una prestazione esaltante: con questo spirito possiamo salvarci. Stiamo facendo un lavoro, specialmente di testa, per una serie di match ravvicinati.” Il vice allenatore di Favarin focalizza l’attenzione sui prossimi due impegni, tutti contro formazioni piemontesi. “Già ieri ero tranquillo perché avevo i ragazzi desiderosi di riscattarsi: ora bisogna fare punti in trasferta con Cuneo e Juventus B.” – ha proseguito Langella- “Abbiamo operato solo un cambio perché il team aveva trovato un equilibrio giusto e non aveva senso modificare l’assetto. Siamo qui a parlare di una prestazione super e al tempo stesso di rammaricarci per il solo punto colto.”

La parola è passata, come avviene da inizio di questo 2019, al direttore sportivo della Pantera Antonio Obbedio.

“Questa è una delle mie peggiori delusioni, per il risultato, dei miei due anni e mezzo da quando sono qua.” – è il parere di Obbedio- “Abbiamo concesso pochissimo ad una Virtus Entella che ha nomi altisonanti. Peccato per aver pagato quei sette secondi nei quali non siamo stati in grado di gestire la sfera. La fortuna è che mercoledì torneremo subito in campo per uno scontro diretto delicato in chiave salvezza. Dovremo lavorare a testa bassa in questi due giorni.”

Il direttore sportivo rossonero ha detto la sua sull’ennesima farsa che quest’oggi ha vissuto il calcio italiano a Cuneo. “Non mi arrabbio se la Lega ha deciso di fare giocare il Pro Piacenza, la cosa che fa più rabbia sono quei genitori che hanno fatto giocare i propri figli umiliandoli (Il Cuneo ha vinto 20-0 nda).” – ha affermato Obbedio- “Non si può fare calcio in questa maniera. In panchina anche noi avevamo dei 2001 e 2002 reduci, però, da un percorso; in loro vediamo delle prospettive e non invece come quei ragazzi che sono stati mandati allo sbaraglio. Domani alle 14 verrà per un periodo di prova Ferretti,(svincolatosi dal Teramo nda) elemento che avevo cercato di prendere nelle ultime del mercato invernale.”

L’ultimo ad intervenire il sala stampa è Boscaglia, allenatore della Virtus Entella.

“La partita nascondeva tante insidie poiché eravamo di fronte ad una Lucchese chiamata a vendere cara la pelle dopo un periodo non semplice.” – è la fotografia del tecnico ligure- “Le condizioni del terreno di gioco di certo non ci hanno favorito. Il gol siglato in apertura ha incanalato la partita sui binari prediletti dalla Lucchese. Nel finale la nostra voglia di pareggiare è stata premiata. Sono contento di quello che la mia squadra ha offerto a livello caratteriale. La Serie C è tutto fuor che un gioco fluido; è un campionato dove serve la cazzimma.”- ha chiosato Boscaglia.