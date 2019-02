A.S. Lucchese



Pro Piacenza escluso dal campionato: ecco come cambia la classifica della Lucchese

lunedì, 18 febbraio 2019, 19:12

di michele masotti

A meno di 24 ore dalla farsa che si è consumata ai “Fratelli Peschiero” di Cuneo, con i sette ragazzini del Pro Piacenza mandati allo sbaraglio contro il Cuneo che si è imposto per 20-0, il giudice sportivo ha escluso il club emiliano dal torneo, oltre ad una sanzione pecuniaria (sarà mai pagata? nda) di 20 mila euro. Dopo alcuni accertamenti di rito, il giudice sportivo ha asserito come nella distinta degli otto calciatori scesi in campo contro il Cuneo, soltanto quattro (Sarr, Isufi, Migliozzi e Cirigliano) erano tesserati regolarmente, altri due (Valente e Del Giudice) si erano visti respingere la richiesta di tesseramento dalla Lega Pro, la richiesta di tesserato di tal Di Bella risulta anch’essa viziata.

Irregolarità che, oltre ad aver modificato il 20-0 nel più classico dei 3-0 a tavolino, ha portato alla quarta rinuncia e conseguente esclusione dal torneo del Pro Piacenza. Le ripercussioni sulla graduatoria sono evidenti. In base all’articolo 53.3 delle Noif, tutte i match disputati dal Pro Piacenza nel girone d’andata non hanno valore. Ergo la Lucchese, così come le altre compagini che avevano ottenuto l’intera posta in palio, si vede togliere tre punti. In un disastrato pomeriggio, causato dalle colpe altrui, i ragazzi di Favarin passano dai 21 punti di ieri sera ai 10 di oggi. Le gare, invece, che il Pro Piacenza dovrà disputare da calendario saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara. Al netto di eventuali comunicazioni o modifiche del numero di retrocesse, in questo girone A ci sarà soltanto il play-out tra l’ultima, che è diventata la Lucchese, e la penultima, ossia l’Arzachena. Altri scossoni sono attesi nei prossimi poiché anche il Cuneo sarà soggetto ad una nuova penalità in quanto non ha pagato gli stipendi di settembre-ottobre. I piemontesi rischiano come minimo un -6 in quanto recidivi.

Classifica aggiornata Serie C girone A: Pro Vercelli 46, Piacenza 46, Arezzo 46, Siena 44, Virtus Entella 43, Carrarese 43, Pro Patria 40, Pisa 39, Novara 35, Pontedera 33, Gozzano 30, Olbia 27, Alessandria 26, Juventus B 26, Pistoiese 24, Cuneo 21, Albissola 19, Arzachena 17 e Lucchese 10