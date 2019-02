Risultati settore giovanile As Lucchese e settore femminile Libertas

Altri articoli in A.S. Lucchese

domenica, 10 febbraio 2019, 17:33

Il punto conquistato dalla Lucchese al cospetto di un solido Gozzano, battuto soltanto una volta in trasferta, viene accolto con soddisfazione sia da Giovanni Langella che da Antonio Obbedio

domenica, 10 febbraio 2019, 14:50

Primo 0-0 casalingo di una Lucchese che ha giocato per quasi tutta la ripresa con un uomo in meno. Dopo un primo tempo sottotono la Pantera, entrata nella settimana decisiva per il suo futuro, ha tirato fuori gli artigli dovendo vedersela contro un avversario roccioso e con l’arbitraggio di Maranesi

sabato, 9 febbraio 2019, 12:54

Risolto l’ammutinamento dello staff medico, i pagamenti sono arrivati ieri, organizzata la prossima trasferta (mercoledì 13 febbraio nda) di Arzachena, la Lucchese è pronta per scendere in campo per la sesta giornata di ritorno domani, calcio d’inizio fissato per le tradizionali 14.30, contro la matricola Gozzano

sabato, 9 febbraio 2019, 12:21

Mister Giovanni Langella rilascia le sue dichiarazioni, tramite l'ufficio stampa rossonero, in presentazione della partita tra Lucchese e Gozzano

venerdì, 8 febbraio 2019, 13:09

Buone notizie dal fronte: sul conto corrente rossonero sono arrivati dei soldi, sufficienti per coprire la gara di domenica al Porta Elisa, gli stipendi di medico e massaggiatori e la trasferta, costosissima, in Sardegna

giovedì, 7 febbraio 2019, 08:37

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Gozzano, in programma domenica 10 febbraio alle ore 14.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, é attiva sul circuito Go2