A.S. Lucchese



Lucchese, umiliata e offesa una città intera

lunedì, 18 febbraio 2019, 21:25

di aldo grandi

Ora basta. Non se ne può più. Questa non è soltanto una barzelletta, è diventata una farsa maledettamente vera in cui ci sono persone e personaggi, più i secondi delle prime, che stanno umiliando non soltanto una gloriosa società sportiva, ma una città intera con i suoi abitanti siano o non siano essi dei tifosi di calcio. Questa mattina è arrivata la prima mazzata - non certo la prima in ordine di tempo né, purtroppo, l'ultima - con il tribunale federale nazionale che ha condannato la Lucchese Libertas 1905 a una multa di 350 mila euro e ad altri otto punti di penalizzazione per la vicenda della fidejussione che i vertici societari non hanno consegnato in tempo utile. Ma non finisce qua. Oggi era l'ultimo giorno utile per pagare gli stipendi a giocatori e staff tecnico. Ebbene, con altri soldi arrivati, pare, dalla Legapro, sono state saldate le competenze spettanti alla squadra, ma non sarebbero stati versati i contributi con il risultato di un'altra penalizzazione.

Le parole sono pietre scriveva Carlo Levi e noi che, con le parole, abbiamo spesso calcato la mano, questa volta eviteremo di rischiare la querela, ma è indubbio che, ormai, la situazione è diventata assurda e impossiibile non solo da tollerare, ma anche comprendere. Ci troviamo davanti a un gioco senza regole, tremendamente serio, però, al punto che non si riesce più a capire dove finisca la fantasia e inizi la realtà.

I due magi da Roma non hanno fatto sapere niente e, a quanto pare, da queste parti non si faranno più vedere. Arnaldo Moriconi, colui che tutto avrebbe potuto fare e che, invece, non ha fatto, non risponde al telefono, non fornisce spiegazioni, non diffonde comunicati stampa. In sostanza, anche se non c'è più nessuno la sua figura aleggia sopra le teste di tutti quelli che hanno a cuore la Lucchese oltre che per meriti e motivi sportivi, anche e, forse, in particolare, per una sorta di senso di appartenenza e di identità che in epoca di globalizzazione spinta contano, paradossalmente, ancora qualcosa.

Noi che abbiamo perso le illusioni dopo il primo fallimento, per ritrovarle e riperderle nuovamente a seguito del secondo, ci domandiamo, adesso che di illusioni non ne coltiviamo più, che senso ha continuare a far soffrire migliaia di sostenitori rossoneri che quest'anno, come mai prima d'ora, si sono attaccati come ostriche allo scoglio, a questa squadra che sta sputando l'anima pur di non mollare gli ormeggi e finire in balìa delle onde. Questi giocatori meritano rispetto e con loro lo esigono i pochi o tanti supporters che ogni domenica, in trasferta o tra le mura amiche, cercano di far sentire la propria vicinanza a chi sta in mezzo al campo.

Nemmeno ai tempi del peggior Fouzi, nemmeno in quelli del peggior Giuliani o di Valentini ci era capitato di assistere a questa monnezza. Ciò che sta accadendo alla Lucchese è una vergogna e ancora più vergognoso è che non ci sia una sola anima che abbia gli attributi per scendere in strada e dire, semplicemente, la verità. Già, ma qual è, in questo momento, la verità?

I ragazzi di Favarin e di Obbedio si sono sobbarcati 16 punti di penalizzazione oltre a quelli che arriveranno per il mancato pagamento dei contributi. Fateci capire, ma come dovrebbero scendere in campo ogni volta se non con un magone grosso così? Qui siamo all'umiliazione, alla derisione, alla non considerazione, in poche parole a una vera e propria presa per il culo. Altro che daspo, i primi ad essere daspati dovrebbero essere i responsabili di questa tragedia sportiva perché di questo, a questo punto e senza tanti giri di parole, si tratta. Quanto a noi scribacchini di provincia, non chiedeteci rispetto né, tantomeno, comprensione. Siamo, purtroppo, costretti a recitare ancora una volta la parte dei testimoni, impotenti, di un fallimento umano e sportivo ancor più che economico, annunciato.