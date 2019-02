A.S. Lucchese



Un buon secondo tempo non basta alla Lucchese: sconfitta di misura contro la Juventus U23

domenica, 24 febbraio 2019, 14:37

di michele masotti

1-0

Juventus U23 (3-4-1-2): Nocchi, Alcibiade, Morelli e Del Prete; Masciangelo (82’ Beruatto), Muratore (79’ Nicolussi), Toure e Zanimacchia; Kastanos; Mokulu e Mavididi (82’ Bunino) A disposizione: Del Favero, Busti, Andersson, Olivieri, Di Pardo, Coccolo, Pozzebon, Oliveira e Pereira Allenatore: Mauro Zironelli

Lucchese (3-5-2): Falcone, Gabbia, Martinelli e Madrigali (71’ De Feo); Lombardo (46’ Provenzano), Bernardini (71’ Greselin), Mauri, Zanini e Lombardo; Di Nardo (46’ Sorrentino) e Bortolussi (46’ Isufaj) A disposizione: Scatena, Bacci, Santovito, Palmese, De Vito e Strechie Allenatore: Giovanni Langella (Favarin in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Assistenti Montanari di Ancona e Baldelli di Reggio Emilia)

Marcatore: 32’ Mavididi

Note: ammoniti Zanimacchia, Isufaj e Mauri. calci d’angolo 3-7. Recupero 2’ e 4’

Una rete alla mezzora del primo tempo di Mavididi, pezzo pregiato della Juventus U23, condanna al k.o. la Lucchese. Alla squadra di Langella non è bastata una ripresa votata all’attacco per uscire dal “Moccagatta” con un risultato positivo. I rossoneri hanno pagato la stanchezza dovuta al fatto che questa era la terza partita nel giro di sette giorni. I problemi principali, al di là della classifica condizionata dalla pesante penalità, rimangono quelli fuori dal campo con la data del 16 marzo, scadenza per pagare gli stipendi e i contributi dei mesi di gennaio-febbraio, che si sta mano a mano avvicinando. Queste due settimane senza gare ufficiali si spera possano essere portatrici di ottime notizie per capitan Bortolussi e compagni. La Pantera, per quanto concerne la graduatoria, perde solo un punto su Arzachena e Cuneo che non si sono fatte male nello scontro diretto andato in scena in Sardegna.

La Lucchese completa il ripido tour de force di sei partite in due settimane con la trasferta di Alessandria al cospetto della Juventus U23, primo esperimento mal riuscito di impiantare le seconde squadre nel calcio professionistico italiano. Al terzo match in sette giorni Langella, come annunciato ieri in conferenza stampa, applica il turnover. Davanti alla difesa torna Juan Mauri, così come Zanini rileva Provenzano nel 3-5-2 della Pantera. Sorpresa in attacco dove Di Nardo viene preferito a Sorrentino e farà coppia con capitan Bortolusis: ancora per De Feo. In difesa, invece, De Vito non recupera dal problema al polpaccio sinistro e deve lasciare il posto a Madrigali. I padroni di casa, dal canto loro, ad undici giornate dal termine stazionano nel limbo della classifica essendo -7 dai play-off e +9 dalla zona play-out. Zironelli opta per un solo cambiamento rispetto alla formazione caduta a Siena sabato scorso. L’ex Livorno Morelli completa il pacchetto arretrato assieme agli esperti Del Prete e Alcibiade, consentendo così a Muratore di scalare in mezzo al campo in luogo di Di Pardo. Prima linea offensiva dei bianconeri che abbina la rapidità e la tecnica di Mavididi, sempre a segno nelle ultime due uscite, alla forza fisica di Mokulu, prelevato nel mercato invernale dal Carpi. Desolante il vuoto sulla tribune del “Moccagatta”: gli spettatori presenti non superano le 100 unità. Altre sintomo del flop colossale dell’inserimento in Serie C di questa seconda squadra.

Avvio di partita guardingo da parte delle due contendenti, con un blando pressing portato sui rispettivi portatori di palla avversari. Il primo squillo è di marca locale con un il cross sbagliato di Mokulu che Falcone respinge con i pugni. Al 18’ una bella azione corale della Juventus U23 libera al tiro da fuori area Muratore; sfera che non inquadra lo specchio della porta. Fortunata la Pantera tre giri di orologio più tardi quando il colpo di testa di Mokulu, servito dal delizioso traversone dalla sinistra di Masciangelo, spiazza Falcone ma si stampa sul palo interno con il pallone che torna in campo senza aver varcato la fatidica linea di porta. Lucchese che non riesce a creare occasioni dalle parti di Nocchi e così i bianconeri passano in vantaggio. È il 32’ quando Muratore recupera un pallone a centrocampo, verticalizzando immediatamente a Mavididi che davanti a Falcone non sbaglia. La Pantera prova a scuotersi. Al minuto numero trentasei discesa sulla destra di Mattia Lombardo, servizio per il destro in corsa di Zanini che Nocchi smanacci lateralmente. La squadra di Langella fatica specialmente a centrocampo dove Mauri, ammonito, e Bernardini faticano a far correre il pallone. La visione di gioco di Strechie e la qualità di Provenzano potrebbero essere le “medicine” adatte per aumentare i giri del motore rossonero.

Proprio il centrocampista siciliano è una delle tre mosse apportate dal duo Langella-Favarin. Fuori Lombardo, Di Nardo e Bortolussi, dentro, come detto, lo stesso Provenzano, Isufaj e Sorrentino. Attacco della Pantera completamente rivoluzionato e Zanini che agisce come esterno destro nel 3-5-2. Sostituzioni che portano dei benefici alla manovra offensiva degli ospiti. Al 54’ Provenzano premia l’inserimento di Juan Mauri che chiama alla respinta con i pugni Nocchi. Gara che diventa ancora più spezzettata di quanto visto nei primi 45’ minuti. Il forcing della Lucchese si fa generoso e continuo mentre la squadra di Zironelli gioca esclusivamente di rimessa. Al 70’ ci vuole una provvidenziale scivolata di Del Prete per impedire a Sorrentino di pareggiare i conti. Langella si gioca le carte De Feo e Greselin: Lucchese ultra offensiva alla ricerca del pari. Lo splendido destro al volo da fuori area scoccato da Zanini viene deviato lateralmente dal numero uno zebrato.

Nei 24 minuti finali, quattro di recupero compresi, le iniziativa della Pantera non scalfiscono la retroguardia della Juventus U23. La formazione di Favarin tornerà in campo sabato 9, ore 14:30, in quel di Pisa, mentre nel prossimo fine settimana non giocherà poiché avrebbe dovuto affrontare il Pro Piacenza. Rossoneri che avranno, come tutte le altre rimanenti 18 compagini del girone A, partita vinta 3-0 a tavolino.