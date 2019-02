A.S. Lucchese



Una Lucchese più forte di tutto e tutti: pesantissimo blitz in quel di Cuneo

mercoledì, 20 febbraio 2019, 14:36

di michele masotti

0-1

Cuneo (4-4-2): Cardelli, Castellana, Santacroce (62’ Spizzichino) e Cristini; Marin, Suljic, Bobb, Kanis (71’ Jallow) e Celia; Gissi (46’ Caso)(76’ Paolini) e Defendi A disposizione: Gozzi, Tafa, Bertoldi, Said, Emmausso, Alvaro, Ferrieri e Reymond Allenatore: Cristiano Scazzola

Lucchese (3-5-2): Falcone, De Vito, Gabbia (46’ Greselin) e Martinelli; Lombardo, Bernardini (72’ Zanini), Strechie (72’ Mauri), Provenzano e Favale; Bortolussi (89’ Di Nardo) e Sorrentino (46’ Isufaj) A disposizione: Scatena, Bacci, Madrigali, Santovito, Palmese e De Feo Allenatore: Giovanni Langella (Favarin in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Assistenti Sartori di Padova e Colinucci di Cesena)

Marcatore: 56’ Bortolussi

Note: Espulso al 74’ Suljic.Ammoniti Bobb, Gabbia, Greselin, Bernardini e Martinelli. Calcio d’angolo 1-6. Recupero 2’ e 5’.

La Lucchese non muore mai. I rossoneri, reduci dal terribile avvio di settimana che ha portato il -8 e la grana dei contributi non pagati, sbancano il terreno di gioco del Cuneo, prima di oggi sconfitto solo dal Pontedera in terra piemontese, al termine di 97’ tosti, accesi e, specialmente nel finale per il nervosismo di marca locale, anche scorbutici. Ennesima dimostrazione di carattere e solidità mentale, aspetto che raramente è stato messo in mostra da un gruppo così giovane, da parte dei ragazzi di Favarin, più forti di tutte le difficoltà extra campo e ancora più determinati nel raggiungere il traguardo di una salvezza che varrebbe quanto, e questa non è retorica, una promozione in Serie B. Oltre al match winner Bortolussi, fanno sette gol in campionato per l’attaccante classe 1996, la nostra palma del migliore in campo va a Roberto Strechie, salito di tono con il passare dei minuti e vicino al punto dello 0-2.

Cuneo e Lucchese sono accomunate da un medesimo destino; brillanti sul piano dei risultati ottenuti sul campo ma tempestate da gravissimi problemi societari. Per uno scontro salvezza dal valore pesantissimo, i piemontesi, infatti, dovranno subire un’altra penalità, nell’ordine dei sei punti, per non avere pagato gli stipendi di settembre-ottobre, Langella-Favarin rispolverano il 3-5-2 con il rientrante Martinelli che compone il pacchetto arretrato insieme a Gabbia e De Vito. Turno di riposo per Matteo Zanini, sostituito da Giulio mentre la regia della Pantera è affidata a Strechie, preferito a Mauri. Davanti ancora una panchina per De Feo: la coppia offensiva è formata da capitan Bortolussi e Sorrentino. Mister Scazzola, dal canto suo, deve rinunciare all’infortunato Pecorini e predispone un modulo speculare. L’ex Parma Santacroce, Castellana e Cristini sono gli stopper, Celia e Marin gli esterni di centrocampo. In attacco i biancorossi rinunciano alla velocità di Jallow per puntare sulla forza fisica di Gissi e Defendi.

I primi scampoli di partita vedono una Lucchese, quest’oggi di bianco vestita, più manovriera su di un manto erboso dei “Fratelli Paschiero” a livelli imbarazzanti. Leggera superiorità territoriale che non si traduce in vere e proprie occasioni da gol. Al 14’ un cross sbagliato di Defendi viene respinto in calcio d’angolo da Falcone. Trenta secondi prima era finito sul taccuino dei cattivi Martinelli, autore di un fallo su Gissi. Entrambe le formazioni danno l’impressione di non volersi scoprire, consce anche dell’importanza della posta in palio. Il gioco che ristagna essenzialmente a centrocampo, con sporadici traversoni dalla trequarti che non creano particolari ambasce alle rispettive retroguardie. Nel finale di tempo i locali vanno vicini al vantaggio in due circostanze. Dapprima è fondamentale la chiusura in scivolata di Martinelli sul cross basso dalla sinistra di Kanis, poi al 42’ Defendi grazia l’estremo difensore ospite calciando fuori da una posizione decisamente favorevole. Nel secondo dei due minuti di recupero da segnalare l’ingenua ammonizione rimediata da Gabbia; cartellino giallo per due terzi della difesa rossonera.

Il difensore scuola Milan deve dare forfait nell’intervallo per un problema alla caviglia: al suo posto Langella inserisce Greselin, passando ad un 4-3-1-2. Fuori anche Sorrentino, sostituito da Andrea Isufaj. In casa Cuneo, invece, Scazzola toglie Gissi per mandare il campo Caso. AL 53’ l’ennesima conferma che la Lucchese, in questa stagione, non è fortunata con gli arbitraggi. Marini non espelle Suljic per la manata rifilata a Bortolussi: solo giallo per il calciatore bosniaco. Sul capovolgimento di fronte Kanis, imbeccato da Caso, colpisce il palo con un pallonetto. “Gol sbagliato, gol subito” recita la più famosa legge non scritta di questo sport che puntualmente materializza. Mattia Bortolussi è lesto nello scattare sul filo del fuorigioco e a battere Cardelli. Rete convalidata da Marini sebbene l’assistente Sartori avesse erroneamente segnalato una posizione di offside. Vantaggio che infonde una maggiore sicurezza alla Lucchese.

Al 69’ un velenoso e angolato destro dalla distanza di Strechie viene deviato in corner dal numero uno piemontese. È l’ultima giocata del talentuoso classe 2000’, ottima la sua prova, che viene sostituito da Mauri. Scazzola fa all-in inserendo la prima punta Jallow. Al minuto numero settantaquattro i locali restano in inferiorità numerica per la doppia ammonizione rimediata da Suljic. Affiora ulteriore nervosismo tra le fila del Cuneo. I rossoneri che gestiscono con sapienza e maestria il finale di contesa collezionando calci d’angoli in serie, non correndo nessun rischio nei cinque di recupero concesso dal direttore di gara triestino. Tre punti meritati che consentono alla Lucchese di salire a 13 punti e di accorciare il divario sulle formazioni coinvolte nella corsa salvezza. Domenica nuova trasferta in Piemonte, per la precisione al “Moccagatta”, dove Bortolussi e compagni sfideranno la Juventus B.