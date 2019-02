A.S. Lucchese



Virtus Entella, una fuoriserie per la Serie C

venerdì, 15 febbraio 2019, 13:14

di michele masotti

Nel “meraviglioso” mondo della Serie C edizione 2018-2019, può succedere che venga disputato prima una partita del girone di ritorno che quella programmata per l’andata. È il caso di Lucchese e Virtus Entella, di scena al Porta Elisa domenica alle 18:30, che disputeranno, in primis, il return match. L’andata, originariamente fissata per lo scorso 21 ottobre, si giocherà in terra ligure martedì 26 marzo alle 20:30. Bizzarrie del calendario a parte, i ragazzi di Favarin si troveranno di fronte la candidata numero alla promozione diretta e potenziale leader del torneo. La squadra di Boscaglia, che deve recuperare la bellezza di sette partite, occupa il quinto posto con 42 punti, quattro in meno della capolista Pro Vercelli, sconfitta 2-1 nell’ultimo turno infrasettimanale, che a sua volta ha disputato 23 delle 26 gare in programma. Sarà questo il duello da cui uscirà il team che si piazzerà all’agognato primo posto, dopo mesi e mesi vissuti nell’incertezza di essere ripescata, vedi i bianchi piemontesi, e chi avrebbe avuto il diritto di essere riammessa, come la squadra di Chiavari.

La Pantera, priva degli squalificati Mauri e Martinelli, è chiamata ad una pronta risposta, specialmente sul piano della prestazione, dopo il brutto match di due giorni fa in quel di Arzachena. Probabilmente Favarin, anche in vista del delicato recupero di Cuneo, dovrebbe concedere un turno di riposo a quelli elementi che da inizio campionato stanno tirando avanti la “carretta”. Contro le big di questo girone A la Lucchese si è sempre dimostrata all’altezza delle suddette rivali. Sorta nel 1914, il primo nome è stato Entella (breve fiume ligure di 8 km nda) Foot-Ball Club, i Diavoli neri fino al 2007, anno dell’acquisto del club da parte dell’industriale del settore siderurgico Antonio Gozzi, avevano vissuto l’apice sul finire ad inizio anni 70’ con alcune stagioni nella Serie C a girone. Assunta la denominazione Virtus Entella nel 2010, i biancocelesti hanno iniziato una scalata che li ha portati alla promozione in B nella stagione 2013-2014. Dopo quattro campionati consecutivi in cadetteria, lo scorso anno è arrivata la retrocessione dopo il doppio 0-0 nei play-out contro l’Ascoli. In estate il direttore sportivo Matteo Superbi e il direttore generale Matteo Matteazzi, entrambi ex calciatori della Lucchese, hanno allestito una rosa che avrebbe potuto ottenere, a nostro avviso, una tranquilla salvezza nella categoria superiore.

I quattro precedenti, piuttosto datati, andati in scena al “Porta Elisa” sono interamente di marca rossonera con altrettanti successi, l’ultimo dei quali è il 2-0 del 3 novembre 1985. Guerra e De Agostini stesero l’allora Entella guidata in panchina da Giampiero Ventura e con in mezzo al campo l’attuale allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti. Quel campionato, era la Serie C2 girone A, venne vinto proprio dalla Lucchese di Renzo Melani e dell’indimenticato presidente Egiziano Maestrelli. Venendo alla rosa ligure, l’unico ex della Pantera è il giovane difensore Riccardo Baroni. Boscaglia, dal canto suo, effettuerà diversi cambiamenti nell’undici che ha superato la Pro Vercelli mantenendo, però, il solito 4-3-1-2. I pali della porta biancoceleste saranno difesi da Andrea Paroni, classe 1989 e bandiera del sodalizio ligure dato che è dall’estate 2008 che vi milita. La retroguardia, forse il reparto con meno profondità di alternativa, poggia le sue fondamenta sull’esperta coppia di stopper Pellizzer-Chiosa, quest’ultimo arrivato a gennaio dal Novara. Il primo cambio è Baroni. Sulle corsie laterali a sinistra dovrebbe essere confermato Crialese, mentre sul lato opposto Boscaglia potrebbe scegliere di concedere un turno di riposo a Belli. Al posto del classe 1994 dovrebbe scoccare l’ora dell’australiano Cleur. Nei tre di centrocampo la novità consisterà nell’inserimento, come mezz’ala sinistra, di Simone Icardi, autore di una doppietta in Coppa Italia contro il Genoa, in luogo di Eramo. Per gli altri due posti paiono in vantaggio gli esperti Paolucci e Nizzetto, capitano ed ex Castelnuovo. Alle spalle dei due attaccanti dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, in nome del turn over, l’ungherese Adorjan. L’ex Bari e Monza Iocolano è pronto a subentrare in corso per cambiare il volto del confronto. Per quanto riguarda l’attacco, Boscaglia punterà sulla gioventù del talentuoso Mota, portoghese andato a segno 8 volte, e sull’opportunismo di Caturano, match winner contro la Pro Vercelli. Partirà dalla panchina il pezzo pregiato della sessione invernale, Matteo Mancosu; il ricongiungimento con il suo mentore Boscaglia, con cui ha lavorato in quel di Trapani, ha fatto bene alla punta sarda andato già in gol quattro volte nelle prime cinque uscite con il club ligure.

Lucchese-Virtus Entella sarà arbitrata da Ivan Robilotta di Sala Consilina, coadiuvato da Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore e Giuliano Parrella di Battipaglia.