A.S. Lucchese



I rossoneri espugnano Olbia

sabato, 30 marzo 2019, 14:47

0-1

Olbia (4-3-1-2): Van der Want, Pinna, Bellodi, Cotali e Pisano; Vallocchia, Gemmi e Caligara (60' Biancu); Peralta; Ragatzu e Ceter (60' Ogunseye). A disposizione: Romboli, Marson, Pitzalis, Della Bernardina, Iotti, Muroni, Biancu, Maffei e Ogunseye Allenatore: Michele Filippi

Lucchese (4-3-1-2): Falcone, Lombardo, Martinelli, De Vito e Santovito; Bernardini, Mauri e Zanini; Greselin (10’ Provenzano); Bortolussi (65’ Isufaj) e Sorrentino A disposizione: Aiolfi, Di Nardo, Palmese, Strechie, Isufaj, Fazzi e De Feo Allenatore: Giovanni Langella (Favarin in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo (Assistenti Feraboli di Brescia e Bonomo di Milano)

Marcatori: 29' Sorrentino

Note: ammoniti Mauri e Santovito. Calci d'angolo 7 a 2 per l'Olbia. Recupero 7'

Più forte della fatica che si è fatta sentire, soprattutto, nel finale di gara e più forte della sfortuna che si è tramutata sotto sembianze del brutto infortunio subito da Greselin (per lui si parla di una sospetta frattura della tibia) questa Lucchese è immortale. I ragazzi di Langella espugnano per la prima volta nella ultracentenaria storia del club il Nespoli di Olbia e lanciano, se mai ce ne fosse stato bisogno, un ulteriore messaggio alle naviganti della zona calda della graduatoria. Tre punti fondamentali poiché arrivati al termine di una partita combattuta, equilibrata e spigolosa dinanzi ad un avversario che annovera tra le sue fila elementi offensivi del calibro di Caligara, Peralta, Ceter e Ragatzu. L'unica nota stonata di questa trasferta - la squadra tornerà a Lucca domattina - è l'incidente occorso a Simone Greselin.

Sulla strada che porta alla salvezza, resa ancora più ripida dai sei punti restituiti due giorni fa al Cuneo mentre la Pantera deve ancora attendere il pronunciamento definitivo della CAF sulla vicenda “CIG Pannonia”, la Lucchese fa tappa al “Nespoli” di Olbia.

I sardi, rinvigoriti dal ritorno in panchina di Filippi dopo il negativo interregno targato Carboni, veleggiano in una tranquilla posizione di centro classifica. In casa rossonera, Gabbia non smaltisce le fatiche accumulate con la nazionale Under 20 e si accomoda in tribuna. Al suo posto confermato Marco De Vito, così come Greselin che viene impiegato come rifinitore alle spalle del tandem Bortolussi-Sorrentino. Santovito è il prescelto per sostituire lo squalificato Favale. Tra le fila dei locali, privi di Pennigton e Senesi, nel 4-3-1-2 impostato da Filippi l’ex Pisa Peralta si muove da trequartista per innescare il pericoloso duo Ragaztu-Ogunseye. In difesa l’esperienza è garantita dall’ex Cagliari e Bolton Pisano. Anche in questa lunga trasferta, da segnalare l’immancabile sostegno dei tifosi rossoneri, più di una cinquantina.

Gara che nasce sotto una cattiva stella per la Lucchese. Dopo appena due minuti, sugli sviluppi di una punizione in favore dei locali, Falcone, proteso in uscita, travolge involontariamente Greselin. Scontro molto duro che provoca un brutto infortunio alla gamba destra al centrocampista lombardo. Al termine di una pausa, necessaria per prestare le cure del caso, il numero otto rossonero lascia il posto a Provenzano.

Il primo squillo del pomeriggio arriva al 15’ con il numero uno della Pantera che devia in corner una velenosa punizione di Ragaztu. Ancora più clamorosa è la palla gol cestinata da Cotali, liberissimo all’altezza del secondo palo, mette fuori di testa la spizzata di Ceter.

Superata la botta psicologica dell’infortunio patito da Greselin, i rossoneri prendono le misure ai sardi e colpiscono il bersaglio con una splendida ripartenza. Contropiede che nasce da un corner in favore dell’Olbia e allontanato da Sorrentino. La stessa punta romana ha la generosità di spingersi in avanti e, dopo una buona circolazione della sfera, incenerisce Van der Want con un perfetto destro al volo. Ottimo il traversone di Santovito, bravo a sua volta a proporre la sovrapposizione a Zanini. Prima rete in questo 2019 e settimo centro in torneo per Sorrentino.

La reazione degli isolani è piuttosto sterile. Ad accendere la luce ci prova il classe 2000 Caligara che lancia in profondità Ceter che pecca nel controllo della sfera. Per il resto, compresi i sette minuti di recupero concessi dal direttore di gara, la difesa rossonera riesce a imbrigliare le punte della squadra di Filippi.

Seconda frazione che si apre senza ulteriori variazioni tra i 22 in campo. Al 52’ altro contropiede di marca rossonera; in questa circostanza il potente traversone, onestamente difficile da addomesticare, di Sorrentino non viene corretto in porta da Bortolussi.

Il tasso dell’intensità sale di colpi con il passare dei minuti. Al minuto numero sessanta Filippi opta un doppio cambio: fuori Ceter e Caligara, uno dei migliori dei locali, dentro Ogunseye e l’altro 2000’ Biancu. Tatticamente rimane invariato il 4-3-1-2.

Cinque giri di lancette più tardi, avvicendamento anche nel reparto offensivo ospite con Isufaj che rileva uno stanco Bortolussi. Match che vive di fiammate come al 68’ quando Ogunseye sprigiona il suo sinistro che termina sull’esterno della rete. Decisamente più efficace il colpo di testa del classe 1994, imbeccato dal morbido cross di Ragatzu, sul quale Falcone si produce in una prodezza respingendo con il piede.

La Pantera accusa la stanchezza del terzo match settimanale e l'Olbia ne approfitta per premere a testa bassa. Langella inserisce forze fresche nello scacchiere tattico della Lucchese con gli ingressi di Strechie e Di Nardo al posto degli esausti ma positivi Mauri e Sorrentino. Il destro a giro di Ragatzu finito di poco al lato fa correre un brivido lungo la schiena dei tifosi rossoneri. E' l'ultimo pericolo corso da Martinelli e compagni che sbancano Olbia. Tre punti che permettono il momentaneo aggancio in classifica all'Albissola. In attesa di buone notizie dalla Caf vedi sentenza sulla fideiussione, la Lucchese è più viva che mai, alla faccia di chi vorrebbe vederla morire.

Michele Masotti