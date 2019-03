A.S. Lucchese



Il Rolex di Nuccilli non piace a Tambellini

lunedì, 25 marzo 2019, 16:12

di aldo grandi

Sul profilo wapp di Alessandro Nuccilli brilla un Rolex Yacht-Master da 10 mila euro. Se ne è accorto il sindaco quando ha ricevuto la telefonata dell'imprenditore romano con cui lo chiamava per poterlo incontrare e manifestargli i propri propositi di acquisto della società rossonera. Noi il sindaco lo abbiamo incontrato sabato mattina a Collezzionando e la simpatia reciproca, al di là delle differenti visioni sulla vita, ha avuto il sopravvento al punto che il primo cittadino di Lucca e il giornalista più odiato - soprattutto a sinistra - si sono fermati a dialogare di Luccahese e simili.

Certo, un Rolex come biglietto di presentazione non è il massimo per un sindaco che, notoriamente, coltiva altri valori e attribuscie altre priorità, ma il problema di questo Nuccilli non ci sembra tanto il Rolex che mette in mostra sul suo profilo quanto, piuttosto, l'inconsistenza delle sue effettive potenzialità di diventare un buon partito per salvare una barca, quella rossonera, ormai ad un passo dal naufragio.

Abbiamo anche ascoltato il messaggio telefonico inviato da Nuccilli a Tambellini e proprio dopo averlo ascoltato - ma non ne avevamo bisogno - abbiamo chiesto al sindaco come può accettare di incontrarlo mercoledì prossimo nonostante sia evidente l'inutilità dell'appuntamento. Tambellini ha risposto che se Nuccilli non gli garantisce una fideiussione da un milione di euro almeno, può anche fare tranquillamente le valige e tornarsene da dove viene.

Il problema, però, caro Alessandro, è che questi personaggi che vengono dal nulla e al nulla riconducono sono costantemente in cerca di una sovraesposizione mediatica che rappresenta, per loro, quello che l'avviamento è per un'azienda. Attenzione, basta un clic sul web per rendersi conto che Alessandro Nuccili una ne pensa e dieci ne ha fatte oltre ad avere una serie di protesti non proprio edificante e allora vogliamo dare la Lucchese in mano a chi? Già il semplice fatto di accettare un incontro significa dare alla persona una sorta di credibilità calcistica che, a quanto pare, non merita affatto. Che cosa mai potrà dire il Nostro al sindaco di Lucca senza nemmeno aver estratto un euro per pagare stipendi e contributi allo staff tecnico e alla squadra?

Meglio in Eccellenza, ma onesti che in Lega Pro, ma senza garanzie. Personaggi, si fa per dire, come Nuccilli e come gli altri messi in scena grazie alla consapevole ignoranza del patron Moriconi, fanno soltanto del male.