A.S. Lucchese



“La Sport Man non lascerà soli i giocatori di Cuneo e Lucchese se rimanessero disoccupati per le vicende dei club”

lunedì, 25 marzo 2019, 11:39

“Quello che sta accadendo a Lucchese e Cuneo, che rischiano di essere escluse dal campionato di Serie C per non aver ottemperato al totale pagamento della multa di 350 mila euro per la mancata presentazione della fideiussione idonea per garantire l’iscrizione al torneo, è una vicenda molto triste. Che penalizza non soltanto gli appassionati tifosi delle due squadre, ma soprattutto i giocatori e tutto lo staff tecnico dei due club, che rischiano di rimanere senza occupazione. La Sport Man annuncia di voler attuare tutte le iniziative possibili per non lasciare eventualmente soli atleti e staff di Lucchese e Cuneo".



Le parole sono del manager Alessio Sundas, titolare dell’agenzia Sport Man, che si è ufficialmente proposta, qualora la situazione delle due società dovesse precipitare, di assumere la delega dei giocatori delle due squadre che non hanno un procuratore che gli possa curare gli interessi. Stessa attenzione sarebbe rivolta naturalmente ai componenti dello staff tecnico che volessero affidarsi all'agenzia del manager Alessio Sundas.



"Come amanti del calcio siamo veramente stufi di questi fallimenti a catena e terremoti economici che da oltre un anno stanno affossando molte squadre di Serie C che rappresentano la genuina passione di tante realtà di provincia. Dopo Bari, Modena, Cesena, Reggiana, quest'anno abbiamo visto l'ingloriosa fine di Matera e Pro Piacenza e speravamo che fosse finito questo gioco al massacro che compromette anche la regolarità del torneo. Ora anche Lucchese e Cuneo sono nel marasma, sarebbe fin troppo facile andare ad elencare gli errori commessi che rischiano di spingere due club storici nel baratro. Addirittura, mesi or sono avevamo lanciato a più riprese una ciambella di salvataggio economica alla Lucchese, ottenendo dai dirigenti soltanto dinieghi ed insulti. La triste realtà odierna ha messo in evidenza chi fossero i veri colpevoli della vicenda. Ma la Sport Man - continua l'agente Sundas - non abbandonerà al proprio destino i giocatori delle due squadre in caso di difficoltà, saremmo pronti a curare i loro interessi, da svincolati, per trovare un nuovo ingaggio nella sessione estiva del calcio mercato. Invitiamo tutti gli atleti di Lucchese e Cuneo, privi di procuratore, ed anche i membri dello staff tecnico, a contattare immediatamente la Sport Man".