A.S. Lucchese



Lucca United, prosegue la raccolta fondi "Pro Lucchese"

venerdì, 8 marzo 2019, 12:05

Il direttivo di Lucca United comunica che sarà possibile contribuire alla raccolta dei fondi "Pro Lucchese" anche nei prossimi giorni, mediante il versamento di un contributo volontario sul conto corrente intestato a Lucca United presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno – Banco BPM SpA con codice IBAN: IT 70 R 05034 13701 000000002093, indicando chiaramente la causale "Pro Lucchese".



"Si coglie inoltre l'occasione - dichiara il direttivo - per comunicare che, alla data di ieri, era stato raccolto l'importo di Euro 5.205,00 e che una parte di detto importo è già stata utilizzata per pagare anticipatamente il noleggio del bus con conducente per le prossime trasferte della squadra rossonera a Pisa (domani) ed a Siena (16/03/2019)".