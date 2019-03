A.S. Lucchese



Lucca United: "Raccolta fondi urgente "pro" Lucchese"

venerdì, 1 marzo 2019, 12:46

Il direttivo Lucca United, visto lo stato di difficoltà in cui si trova la Lucchese, lancia una raccolta fondi urgente per far fronte alle esigenze e necessità della squadra rossonera.



"In considerazione dello stato di estrema difficoltà nella quale si trovano i giocatori e lo staff tecnico della Lucchese, abbandonati in modo vergognoso da una società fantoccio, priva di ogni dignità e rispetto per i propri tesserati e per i tifosi rossoneri, Lucca United lancia una raccolta fondi urgente per poter far fronte alle esigenze e necessità che quotidianamente devono essere affrontate dalla squadra rossonera.

Dall'acquisto delle cose più banali (acqua per gli allenamenti, medicinali, etc.) al pagamento del pullman per la prossima trasferta di Pisa dove invitiamo tutti i lucchesi che tengono alla propria città ed alla propria squadra ad essere presenti in massa.

Sarà possibile effettuare un contributo volontario mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Lucca United presso la Cassa di Risparmio di Lucca pisa livorno – BANCO BPM SpA con codice IBAN IT 70 R 05034 13701 000000002093, indicando chiaramente la causale "PRO LUCCHESE" oppure direttamente presentandosi presso il Museo Rossonero posto sotto la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa, lunedì 4 marzo dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Si precisa che a tutti coloro che vorranno contribuire presentandosi presso il Museo Rossonero verrà rilasciata ricevuta del proprio contributo e soprattutto che quanto verrà raccolto nei prossimi giorni non verrà versato nelle casse della società ma verrà utilizzato direttamente; Lucca United individuerà un referente all'interno dello staff tecnico che indicherà le esigenze più urgenti alle quali potremo far fronte solo se tutti contribuiremo a questa iniziativa.

Il tempo stringe, le parole son finite e la pazienza anche...il momento è ora!

Per i nostri colori, per la nostra città!"