A.S. Lucchese



Lucchese: a vuoto anche la seconda assemblea dei soci

martedì, 12 marzo 2019, 12:41

di michele masotti

Proprio come avvenuto ieri mattina anche la seconda e ultima assemblea straordinaria dei soci, convocata dal dimissionario sindaco revisore dei conti Matteo Romani, non ha provveduto alla ricapitalizzazione poiché l'unico socio presente era Moreno Micheloni, possessore dell'1 per cento. Assenti Aldo Castelli, proprietario delle quote di maggiornanza con il suo 98 per cento, e i rappresentanti di Città Digitali che, a sua volta, ha l'1 per cento.



Resta da capire se adesso il sindaco revisore Romani porterà i libri in tribunale oppure aspetterà lunedì 18marzo sperando che un salvatore rossonero, che purtroppo non sembra essere in vista, possa tirare fuori dalle sabbie mobili la pantera.

"Come ieri l'assemblea non ha potuto deliberare nulla poiché non era presente il 50 per cento + 1 del pacchetto di maggioranza. Adesso la palla passa al sindaco revisore Romani che potrà o portare i libri in tribunale oppure aspettare qualche giorno, qualora sia a conoscenza di un possibile inserimento di nuovi acquirenti per rilevare la Lucchese" così ha chiosato Micheloni.