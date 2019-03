A.S. Lucchese



Lucchese al lavoro in vista di Chiavari: Pagotto allenerà i portieri rossoneri

lunedì, 25 marzo 2019, 19:56

di Michele Masotti

Archiviato in fretta il 3-1 rifilato alla Pro Patria, per la Lucchese è nuovamente tempo di vigilia di campionato. Domani sera, 26 marzo, si chiuderà il girone di andata, strano a dirsi, della Pantera di scena a Chiavari contro la corazzata Virtus Entella. Impegno difficile per i rossoneri che, però, memori della partita del Porta Elisa quando il colpaccio sfumò a sette secondi dalla fine del recupero, possono tenere testa alla squadra di Boscaglia. Langella ritroverà Sorrentino e Juan Mauri, nuovamente disponibile dopo il turno di squalifica, ma non Matteo Gabbia impegnato con l’Under 20. Per il difensore lombardo si tratta dell’ultima prova generale in vista del mondiale di categoria che si terrà dal prossimo mese di maggio in Polonia. Una sua convocazione, che appare quasi certa, sarebbe un ulteriore gratificazione non solo per Gabbia stesso ma anche per tutto il gruppo rossonero.

Rispetto all’undici titolare schierato sabato scorso, Langella cambierà qualche pedina anche perché sabato la Lucchese sarà di scena ad Olbia per la regolare giornata di campionato. Si dovrebbero rivedere dal primo minuto sia Favale che Sorrentino. Novità, inoltre, nello staff tecnico. Il preparatore dei portieri Enzo Biato, per motivi personali, ha chiesto e ottenuto un congedo temporaneo al club. Al suo posto il direttore sportivo Antonio Obbedio ha puntato su Angelo Pagotto, ex estremo difensore tra le altre di Sampdoria, Empoli, Milan, Perugia, Arezzo e Triestina. Proprio il classe 1973, uno dei principali protagonisti del secondo trionfo europeo (anno 1996 nda) dell’Under 21 targata Cesare Maldini, ha difeso i pali degli alabardati nella sfortunata doppia finale play-off della Serie C1 che costò il ritorno in B alla Lucchese. Una nuova avventura professionale che Pagotto ha intrapreso con grande entusiasmo.