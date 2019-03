A.S. Lucchese



Lucchese, altra penalizzazione in arrivo per il mancato pagamento degli stipendi e i contributi di gennaio - febbraio

lunedì, 18 marzo 2019, 18:58

Come purtroppo ampiamente prevedibile non si è concretizzato alcun tipo di miracolo che si sarebbe dovuto palesare sotto forma dei circa 250 mila euro equiparabili alle spettanze dello staff tecnico e dei calciatori nei mesi di gennaio e febbraio. La Lucchese subirà un nuovo meno 8 in classifica, un'ulteriore mazzata per tutti i giocatori, lo staff tecnico, il direttore sportivo Obbedio e i tifosi, con questi ultimi che sono stati gli unici che si sono adoperati dal punto di vista economico per venire incontro alle necessità quotidiane dei calciatori. Una Pantera dunque che vedrà decurtarsi ulteriormente la sua classifica tutto questo è il risultato del triste e brutto teatrino iniziato alla fine del mese di dicembre con la cessione alla cordata romana da parte di Arnaldo Moriconi. Una vendita che, sempre per il prezzo di un euro, potrebbe essere replicata entro il 25 marzo con l'acquisto del pacchetto di maggioranza per mano di Alessandro Nocigli personaggio noto nell'ambiente calcistico per vicende poco edificanti. Il mancato pagamento degli stipendi e dei contributi dovrebbe indurre il sindaco revisore Matteo Romani a portare i libri del club in tribunale. Nonostante questo la squadra, che oggi ha ripreso gli allenamenti, è pronta e desiderosa di lottare fino all'ultimo in questa travagliata stagione. La sintonia tra staff tecnico, calciatori, direttore sportivo e Moreno Micheloni, unico delle componenti societarie che sta provando ad aiutare concretamente questi ragazzi resterà comunque nella memoria degli sportivi Lucchesi. la partita di sabato, che vedrà contrapposti i ragazzi di Favarin alla Pro Patria si giocherà alle 14.30 anziché alle 18.30 come inizialmente previsto.