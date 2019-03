A.S. Lucchese



Lucchese, arriva la messa in mora del club da parte dei giocatori

mercoledì, 6 marzo 2019, 00:27

di michele masotti

I calciatori della Lucchese, assistiti dall’AIC (Associazione italiana calciatori), hanno deciso di mettere in mora la società. Una decisione presa dopo aver aspettato una mossa di chi è, almeno formalmente, al vertice del club rossonero all’indomani del mancato pagamento dei contributi di novembre e dicembre.

Una mancanza che, com’è noto, potrebbe costare dai 2 ai 4 punti di penalità alla truppa di Giancarlo Favarin. Le lettere di messa in mora riguardano gli stipendi di gennaio e febbraio, sebbene bastino dei pagamenti a cadenza bimestrali per evitare altre penalizzazioni.

La società, vecchi o “nuovi" componenti compresi, ha adesso 20 giorni di tempo per saldare queste spettanze. In caso contrario, i giocatori potrebbero richiedere lo svincolo. Una scelta condivisa da tutta la rosa, giovane sì ma ormai legatissima al vessillo della Pantera, come dimostrato in quella surreale conferenza stampa di presentazione della triade romana dello scorso 28 dicembre quando Bortolussi e compagni, di fatto, sbugiardarono Castelli e co.

In serata è arrivato anche il deferimento del club rossonero per non aver versato, entro il termine del 18 febbraio 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018.

Per tale motivo è arrivato, di conseguenza, pure il deferimento dell’attuale amministratore unico della Pantera Umberto Ottaviani.

Stessa misura, sempre su segnalazione della Co.vi.so.c., quella che ha emesso il Tribunale Nazionale nei confronti del Cuneo, vittorioso nel pomeriggio per 2-0 sulla Virtus Entella, e il suo amministratore unico Oscar Becchio.

I piemontesi, uniti idealmente con la Lucchese da una sciagurata gestione societaria, sono stati deferiti per non avere pagato i contributi della mensilità di settembre-ottobre 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018.