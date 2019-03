A.S. Lucchese



Lucchese concentrata sull’impegno interno contro la Pro Patria. Langella: “È una gara da vincere”

venerdì, 22 marzo 2019, 13:04

di michele masotti

Dopo quattro trasferte consecutive, non siamo in Nba ma nella disastrata Serie C versione 2018-2019, la Lucchese torna domani, calcio d’inizio alle 14.30, di fronte al pubblico amico del Porta Elisa per affrontare la Pro Patria. Un confronto che, in chiave classifica, da vincere per la formazione di Giovanni Langella per non perdere contatto dal Cuneo ma che sarà anche l’occasione, sul piano morale, che avrà il pubblico rossonero di applaudire i propri beniamini, intenzionati a lottare fino alla fine nonostante le note difficoltà alle quali devono fare fronte.

“Agli appelli fatti nelle settimane scorse, qualcuno finalmente ha risposto.”- ha dichiarato Langella- “Come ha detto Favarin, i tifosi e gran parte della città sono tutti dalla nostra parte per cercare di arrivare in fondo al campionato. Con l’ulteriore penalità (-8), dobbiamo fare sempre punti da qui alla fine, a cominciare dal difficile match di domani contro la Pro Patria.”

La formazione allenata da Javorcic, reduce dal turno di riposo, è una delle più belle realtà di questo girone A. “I bustocchi sono la rivelazione del campionato; il loro è un calcio efficace, anche se nell’ultimo periodo hanno leggermente mollato dopo aver conseguito l’obiettivo stagionale della salvezza.”- è il parere di mister Langella- “Domani da parte nostra ci vorrà una maggiore incisività negli ultimi 30 metri, aspetto che ci è mancato nelle ultime partite.”

Saranno tre gli indisponibili dei quali dovrà fare a meno il trainer campano: Gabbia è impegnato con l'Under 20, mentre Sorrentino e Mauri devono scontare la giornata di squalifica portata in dote dal derby di Siena. “De Vito sostituirà al cento per cento Gabbia, Roberto Strechie è il favorito per prendere il posto dello squalificato Mauri mentre in attacco, alla luce delle difficoltà sopra elencate, stiamo valutando alcune situazioni.” – ha chiosato Langella- “Faremo turnover martedì a Chiavari? Francamente pensiamo partita per partita. Non potremo attingere, fatto salvi due squalificati, agli elementi della Berretti, poiché domani saranno di scena ad Olbia. Ergo, dovremo fare i conti con una panchina corta Con l’ultima penalizzazione, che dovrebbe subire anche il Cuneo, possiamo fare soltanto la corsa sui piemontesi per disputare l’eventuale play-out.”