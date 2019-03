A.S. Lucchese



Lucchese esce imbattuta da Chiavari: 1-1 contro la capolista Virtus Entella

martedì, 26 marzo 2019, 22:02

di michele masotti

Virtus Entella (4-3-4-2): Paroni, Crialese, Pellizzer, Chiosa e De Sanctis (60’ Belli); Urso (46’ Mota Carvalho), Paolucci, Ardizzone (46’ Iocolano) e Nizzetto (84’Vianni); Mancosu e Caturano (65’Icardi) A disposizione: Massolo, Cleur, Petrovic, Baroni, Di Cosmo, Migliorelli e De RigoAllenatore: Roberto Boscaglia

Lucchese (4-3-3): Falcone, Lombardo, Martinelli, De Vito e Favale; Greselin, Mauri e Bernardini; De Feo (58’ Provenzano), Bortolussi e Sorrentino A disposizione: Aiolfi, Madrigali, Santovito, Di Nardo, Palmese, Strechie, Isufaj, Fazzi, Muratore, Zanini e Cipriani Allenatore: Giovanni Langella

Arbitro: Andrea Colombo di Como (Assistenti Salvatori e Della Croce di Rimini)

Marcatore: 13’ Lombardo e 18’ Paolucci

Note: Ammoniti Pellizzer, Bortolussi, Falcone, Icardi, Chiosa e Favale. Calci d’angolo 9-3. Recupero 1’ e 3’

Questa Lucchese non finisce mai di stupire. I rossoneri colgono un meritato pareggio al cospetto della capolista Virtus Entella al termine di una prova impeccabile sotto il profilo tattico. Mettete una solida retroguardia, aggiungete quella voglia lottare di su ogni pallone e shakerate il tutto con l’incessante e commuovente sostegno dei tifosi: ecco la Pantera versione 2018-2019. Una formazione che, comunque vada a finire questa stagione, resterà nel cuore di chi ama questi colori. Sarebbe un peccato perdere, dopo solo un anno, questo gruppo di lavoro, staff tecnico e direttore sportivo Obbedio compresi, che abbina a delle ottime qualità tecniche, con margini importanti di crescita vista l’età media, ad una carattere da leoni. È un patrimonio calcistico-umano che deve essere salvaguardato.

Il punto odierno permette ai rossoneri di agguantare a 21 punti il Cuneo, altra compagine che sta vedendo vanificato dai disastri societari quanto fatto di buono sul campo. Se all’andata i liguri non si erano espressi al meglio per il manto erboso del Porta Elisa (Boscaglia dixit nda), questa serata l’arsenale offensiva della capolista è rimasto a bocca asciutta contro il pacchetto arretrato rossonero. Soltanto una preciso tiro di Paolucci, simile a quello scoccato da Le Noci tre giorni fa, è riuscito a superare Falcone, apparso anche stasera in grande crescita dal punto di vista delle uscite alte.

Il girone di andata della Lucchese, strano a dirsi visto che il calendario segna il 26 marzo, si conclude con la difficile trasferta nel terreno di gioco della Virtus Entella, capolista del torneo sebbene debba sempre recuperare ancora due match. Recupero dell’ottava giornata che può assumere le sembianze di uno snodo cruciale in questo rush finale di ambedue le contendenti. Tra i locali, privi dello squalificato Eramo, mister Boscaglia ricorre al turnover e rinuncia al trequartista. In mezzo al campo la cerniera mediana è formata da Paolucci e Urso, mentre in attacco il gioiellino Mota Carvalho inizia dalla panchina; spazio alla coppia Caturano-Mancosu. Sono quattro, invece, le variazioni proposte da Langella rispetto all’undici che 72 ore fa aveva superato la Pro Patria. Il modulo è un 4-3-3 dalle intenzioni bellicose. Come terzino sinistro agisce Giulio Favale, a centrocampo, oltre allo scontato rientro di Juan Mauri, Greselin ritrova una maglia da titolare dopo parecchio tempo. Stesso discorso vale per Gianmarco De Feo: la seconda punta di Eboli forma il tridente assieme a Sorrentino e capitan Mattia Bortolussi. Pantera che non è sola nonostante l’orario non sia dei più agevoli; sono 130 i supporters rossoneri situati nel settore ospite del “Comunale” di Chiavari.

Nemmeno il tempo di battere il calcio d’inizio che il direttore ammonisce, dopo appena 25’’, Favale per aver atterrato al limite dell’area capitan Nizzetto. La successiva punizione, calciata dall’ex Castelnuovo, si infrange sulla barriera rossonera. Sempre un calcio piazzato la Lucchese sblocca il risultato. Bravo Greselin a conquistare una punizione dai 25 metri che lo specialista Lombardo converte nello 0-1 con un traiettoria velenosa che sbatte sul palo interno e termina in rete dopo la fortuita deviazione sulla schiena di Paroni. La capolista, però, ristabilisce la parità al minuto numero diciotto con la rasoiata dal limite dell’area di Paolucci. Proteste dei rossoneri per la sospetta posizione di Caturano che, sebbene non tocchi la sfera, partecipa attivamente all’azione. Match piacevole con i liguri che premono ma la Pantera ribatte colpo su colpo. Al 24’ Falcone respinge con qualche apprensione un cross innocuo di Urso. Dopo i fuochi di artificio in avvio, la gara diventa spezzettata con tanti falli a centrocampo. Hanno un sapore rusticano i duelli che Sorrentino, Bortolussi e De Feo ingaggiano con i possenti difensori centrali di Boscaglia. I ritmi, comunque, restano alti. Buono anche l’approccio e la personalità con cui sta giocando Greselin. L’ultima emozione della frazione inaugurale scocca al 41’. Spizzata di Manconsu per il compagno di reparto Caturano che davanti a Falcone colpisce debolmente: tutto semplice per l’estremo difensore scuola Sampdoria.

Nell’intervallo Boscaglia attinge dalla sua ricca panchina lanciando nella mischia Mota Carvalho e Iocolano, rispettivamente in luogo dei centrocampisti Urso e Ardizzone. Biancocelesti che adottano un 3-4-3. Cambi che non scalfiscono l’ottima organizzazione tattica della Pantera, brava a stringere le maglie della propria difesa. Al massimo l’Entella colleziona una serie di corner senza esito. La prima sostituzione di marca ospite vede Langella tornare al collaudato 4-3-1-2, inserendo Provenzano per De Feo. Il primo vero sussulto della ripresa giunge al 71’ con Falcone che alza sopra la traversa una torsione aerea di Mancosu. È solo un fuoco di paglia da parte della corrazzata ligure. In zona cesarini, infatti, il subentrato Belli combina un mezzo pasticcio che per poco non spalanca la porta a Provenzano.

Pareggio al platino, dunque, per una Lucchese che ha giocato alla pari contro la più forte squadra del girone.