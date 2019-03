A.S. Lucchese



Lucchese, il ds Obbedio suona la carica in vista del Pisa: “I ragazzi stanno preparando al meglio il derby”

mercoledì, 6 marzo 2019, 17:29

di michele masotti

Come ogni pomeriggio Antonio Obbedio, uno degli ultimi baluardi a cui il popolo rossonero si sta aggrappando in questi mesi difficili, osserva l’allenamento di quel giovane gruppo di calciatori, da lui costruito, che sotto la guida di Giancarlo Favarin sta raccogliendo dei risultati egregi. 35 punti ottenuti sul campo che significherebbero, con alle spalle una tranquilla situazione societaria e senza i molti punti di penalizzazione, essere in piena lotta per un posto nei play-off.

Direttore, sbagliamo se consideriamo il Pisa, alla luce dei rinforzi invernali e degli ultimi risultati, la formazione più in forma del torneo?

Decisamente no. Ieri sera sono stato all’Arena Garibaldi a vedere il match tra i nerazzurri e la Pro Vercelli ed ho ammirato, al di là del risultato finale, dei padroni di casa con una mentalità diversa rispetto a quella palesata nel girone di andata. È un Pisa consapevole della propria forza e di potersi giocare la promozione. Per più di un’ora anche la Pro Vercelli ha mantenuto un ritmo vertiginoso, poi nella mezz’ora finale la formazione di D’Angelo, sospinta dal calore del pubblico, ha ribaltato il punteggio (2-1 il finale nda). Massimo rispetto per i nostri futuri avversari, ma la Lucchese è pronta a disputare un bel derby.

Per lei sarà un partita speciale, visto che da calciatore ha lasciato ottimi ricordi in ambedue le piazze

A livello personale è un derby ancora più ricco di significati e attesa per le esperienze maturate da calciatore. Sarebbe bellissimo replicare il successo ottenuto nello scorso torneo grazie al diagonale di Cecchini. Come oggi, per motivi differenti, stavamo attraversando un periodo complicato sul piano dei risultati. Fu una vittoria che ci diede una bella spinta per allontanarsi da una spirale negativa.

Come sta proseguendo l’avvicinamento della squadra al match di sabato?

I giocatori stanno lavorando duramente, con la massima concentrazione e tanta applicazione, lasciando fuori dal rettangolo verde le note problematiche. In un derby le motivazioni vengono da sole. Ad oggi tutta la rosa è a disposizione di Favarin; ci sono tutti gli ingredienti per fare una bella partita a Pisa.

Riuscirà ad essere tesserato in tempo Elvis Kabashi?

Abbiamo spedito via email, nella giornata di ieri, all’amministratore unico Ottaviani la richiesta di tesseramento di Kabashi. Ad ora non abbiamo avuto alcun tipo di risposta.

Nel frattempo è arrivata la messa in mora da parte dei giocatori.

Voglio precisare che la messa in mora è relativa soltanto alla mensilità di gennaio. I ragazzi hanno fatto valere un loro diritto; devo dire che onestamente sono stati fin troppo pazienti, dando un’ulteriore dimostrazione dei loro sani valori. Tutto questo non toglie che l’unico obiettivo della squadra rimane quello di conquistare la salvezza

Avete avuto novità dalla commissione comunale in merito alla possibile istituzione di un conto corrente dedicato alla Lucchese?

Di tale iniziativa non ho alcuna notizia. Mi preme sottolineare ed elogiare pubblicamente le iniziative che Lucca United sta conducendo in supporto di questi ragazzi. Non ci hanno lasciati mai soli, così come del resto quei singoli tifosi che giornalmente passano alla stadio, ci incoraggiano e, in alcuni casi, ci aiutano nel preparare le maglie. Si è creato un clima di solidarietà a tinte rossonere molto bello. È un segnale di come la tifoseria abbia apprezzato l’attaccamento alla maglia che questi giocatori hanno dimostrato sin dalle prime partite.

Che idea si è fatto sui rumors relativi a soggetti, più o meno noti, che in queste giorni si sarebbero detti interessati a rilevare la Lucchese?

Non è il compito di un direttore sportivo parlare di eventuale soggetti interessati ad entrare nel club. Dico solo che ci vuole rispetto per chi ha lavorato fino ad ora, staff, giocatori e dipendenti, e che lo vorrebbero fare fino in fondo anche con il minimo indispensabile, come peraltro avviene da inizio anno. A volte penso che siamo finiti dentro un grande incubo. Citando il principe della risata italiana Totò, posso augurarmi che alla fine il tempo sarà sempre galantuomo.