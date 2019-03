A.S. Lucchese



Doppietta di Zanini e la Lucchese vince 3 a 1

sabato, 23 marzo 2019, 14:35

di michele masotti

3-1

Lucchese (4-3-1-2): Falcone, Lombardo, Martinelli, De Vito e Santovito (81' Favale); Bernardini (88' Greselin), Strechie e Zanini; Provenzano (88' Palmese); Bortolussi (81' De Feo) e Di Nardo (63' Isufaj). A disposizione: Aiolfi, Scatena, Madrigali, Greselin, Palmese, Favale, Isufaj, De Feo e Cipriani Allenatore: Giovanni Langella

Pro Patria (3-5-2): Mangano, Molnar, Zaro e Boffelli; Sané (59' Parker), Fietta (85' Colombo), Mora (85' Cottarelli), Ghioldi (59' Galli) e Bertoni; Mastroianni e Le Noci (85' Pedone). A disposizione: Tornaghi, Marcone, Galli, Battistini, Parker, Disabato, Gucci, Gazo, Colombo, Pedone e Cottarelli Allenatore: Ivan Javorcic

Arbitro: Francesco Luciani di Roma 1 (Assistenti Fine di Battipaglia e Bocca di Caserta)

Marcatori: 10' Bortolussi, 62' Le Noci, 83' Zanini, 94' Zanini

Note: Boffelli, De Vito, Mastroianni. Calci d'angolo 3 a 7. Rec. 0

LUCCA - Il successo dell’orgoglio: si può sintetizzare così la bella prova sciorinata dalla Lucchese che annichilisce 3-1 la Pro Patria, la principale rivelazione di questo girone A, e dimostra, ancora una volta, di essere un gruppo, staff tecnico compreso, che si meriterebbe ben altro rispetto al disastrato societario a cui stiamo assistendo. La squadra di Favarin-Langella crede sempre di più di potersi salvare sul campo, sempre che le venga concessa questa chance, e accorcia le distanze dal Cuneo, bloccato sul pareggio dall’Alessandria.

Nella giornata dell’orgoglio rossonero Langella, privo di Gabbia, Sorrentino e Mauri, propone il canonico 4-3-1-2. Turno di riposo per Favale, dentro al suo posto Riccardo Santovito, a Strechie sono affidate le chiavi della regia locale mentre in attacco si rivede dal primo minuto Di Nardo.

Per allungare una panchina di per sé corta, è stato convocato anche il “berretti” Cipriani, classe 2001. La Pro Patria, dal canto suo, scende a lungo senza gli infortunati Mario Alberto Santana, ala argentina che ha distribuito, nel corso della sua lunga carriera, più di 200 presenze in A con le maglie di Chievo Verona, Palermo, Fiorentina, Torino, Napoli, Cesena e Genoa e il centrale difensivo Lombardoni. I bustocchi, alla caccia degli ultimi punti utili per blindare la piazza nei play-off, optano per il 3-5-2 con il croato Molnar a guidare il pacchetto arretrato e capitan Le Noci a svariare alle spalle di Mastroianni, autore del definitivo guizzo del 2-2 nel match di andata. Presente in tribuna Francesco Monaco, il capitano della Lucchese targato Egiziano Maestrelli che tanto ha fatto gioire il popolo rossonero.

Il primo squillo della contesa arriva al 3’ con il rasoterra di Provenzano che termina a lato dopo la deviazione di Boffelli. La replica della squadra di Javorcic non si fa attendere: tre giro di orologio più tardi Fietta, smarcato dalla spizzata di Mastroianni, non riesce a sospingere la sfera in rete sugli sviluppi di un corner. Al minuto numero dieci Lombardo disegna un gran traversone che Mattia

Bortolussi gira in rete di testa. Ottavo centro in campionato per il capitano della Lucchese.

Gol che ha l’effetto di anestetizzare la gara, con la formazione di Javorcic che prova a sfondare sulle corsie laterali con Sane e Bertoni. Rossoneri nuovamente pericolosa al 25’ con la volee di Bernardini che termina sopra la traversa. Per il resto nulla da segnalare, con la squadra di Favarin-Langella che non corrono rischi.

Seconda frazione che si apre senza variazione tra i 22 in campo. Al 52’ Mangano respinge con un improvvisto “bagher” una punizione

laterale calciata da Lombardo. Doppio cambio in casa bustocca; fuori Sane e Ghioldi, dentro l’ex di turno Sean Parker e Galli. Gli effetti sono immediati. Corre il 62’ quando l’esperto Le Noci trova il diagonale vincente dal limite dell’area che supera Falcone.

Pro Patria che mantiene, ora, un certo predominio territoriale. Al 76’ illuminante filtrante di Le Noci per Sean Parker che, solo davanti a Falcone, viene disturbato al momento del tiro da Martinelli. Sul proseguo dell’azione l’estremo difensore rossonero anticipa il

tentativo di tap-in di Mastroianni. La Lucchese ha un cuore infinito e trova il nuovo vantaggio con uno splendido sinistro al volo di Zanini. Bella la corsa a perdifiato del classe 1994 che va ad esultare sotto la curva ovest.

Sono sei i minuti di recupero, esagerati alla luce delle poche interruzioni avute, concessi dal direttore di gara Luciani. Extra time

nel quale la Pantera chiude i conti con una classica ripartenza. Bravo De Feo a servire con i tempi giusti, evitando il fuorigioco, Zanini

che liquida Mangano con un morbido pallonetto. Un successo che dà morale alla truppa rossonera, encomiabile per quello che sta facendo nonostante le difficoltà, in vista del recupero di mercoledì a Chiavari contro la capolista Virtus Entella.