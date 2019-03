A.S. Lucchese



Lucchese, incontro Nuccilli-Tambellini. Il sindaco: “Impressione soddisfacente”

mercoledì, 27 marzo 2019, 17:39

di michele masotti

È durato poco meno che un’ora il summit tra il primo cittadino Alessandro Tambellini e Alessandro Nuccilli, ex proprietario del Foligno e interessato all’acquisizione della Lucchese. L’imprenditore romano, arrivato alle 15.10 e accompagnato dall’avvocato Proietti, ha lasciato Palazzo Orsetti da un’uscita secondaria con il più classico dei “dribbling” per seminare i cronisti. A ricapitolare i contenuti dei 60 minuti di colloquio, presente anche l’assessore allo sport Ragghianti, ci ha pensato il sindaco Alessandro Tambellini che, con tutte le dovute cautele del caso vista la mole di personaggi che si sono avvicinati alla gloriosa Pantera negli ultimi mesi, ha ricevuto “impressioni positive” da Nuccilli.

“Dall’era Grassini ad oggi ho incontrato tante persone ma di fatti concreti nemmeno l’ombra.”- ha esordito Tambellini- “Le condizioni che l’amministrazione comunale ha imposto per fare calcio a Lucca sono tre: chiarezza, affidabilità e trasparenza. Al momento, come saprete, c’è solo un precontratto. Interesse di Nuccilli legato esclusivamente al buon esito del ricorso sulla fideiussione (sentenza prevista per venerdì 28 marzo nda)? Non necessariamente.” Tambellini ha poi affermato che gli è stato esposto quello che è il progetto sportivo che ha in mente Nuccilli. Come una sorta di mantra, buono per queste occasioni di presentazione, uno dei punti cardini sarebbe il potenziamento del settore giovanile. “Nuccilli e l’avvocato Proietti mi hanno presentato un elemento di controllo, fornendo tutti i dati utili, che naturalmente dovrò esaminare.” – ha proseguito Alessandro Tambellini- “Abbiamo ritenuto opportuno incontrare queste persone poiché c’è in ballo la sopravvivenza della squadra della nostra città. Il decreto ingiuntivo sta facendo il suo corso e questo Nuccilli lo sa. Mi sono permesso di fare presente quale sia il fabbisogno, dal punto di vista economico, necessario alla squadra; riguardo a ciò mi sono arrivate delle rassicurazioni da Nuccilli.”

Le parti dovrebbero aggiornarsi, eventualmente, nel fine settimana dopo che sarà stata resa nota la sentenza della Corte di Appello Federale (C.A.F.) sul ricorso presentato dalla Lucchese in merito al -8 inflitto in primo grado per la fideiussione targata “Pannonia”. “Se hanno intenzione di investire”- ha chiosato il primo cittadino- “dovranno intervenire rapidamente”.

Non resta dunque che attendere gli ulteriori sviluppi di questa drammatica “telenovela” societaria che fa da contraltare, da fine dicembre 2018 a questa parte, al grande rendimento, soprattutto dal punto di vista umano, fornito sul campo dai ragazzi di Giancarlo Favarin, tornati subito al lavorare per preparare la trasferta di sabato, calcio d’inizio fissato per le 14.30, al “Nespoli” di Olbia.