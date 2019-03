A.S. Lucchese



Lucchese, la CAF decide di non decidere: sentenza in programma per il 18 aprile

venerdì, 29 marzo 2019, 11:40

di michele masotti

La querelle legata alla fideiussione “Cig Pannonia”, presentata dalla Lucchese in sostituzione della famigerata “Finworld” si arricchisce di un nuovo capitolo. La Corte Federale d’Appello, infatti, non ha ancora scritto la parola su questa vicenda, che eventuale potrebbe arrivare fino al terzo grado di giudizio del Collegio del Coni, rinviando al 18 aprile la sentenza sul ricorso presentato dai legali rossoneri contro il -8 e la multa da 350.000 euro inflitti alla Pantera.

Rispetto al primo grado di giudizio, quando il TFN non entrò nel merito ma si basò sui presunti limiti temporali, ecco che questo criterio è stato abbattuto dalla Caf. Dunque si discuterà sul merito e sul della validità o meno della Cig Pannonia. La Caf ha concesso alla Lega Pro, anche avvalendosi della collaborazione della Co.vi.so.c., tempo fino al 15 aprile per provare, documenti alla mano, le ragioni tecniche per cui la fideiussione della Cig Pannonia non rivestirebbe i requisiti richiesti dal sistema licenze nazionali. L’udienza, come preannunciato, è stata fissata per le ore 14.00 di giovedì 18 aprile. Nella stessa giornata di ieri la Corte Federale d’Appello ha restituito sei punti al Cuneo, dimezzando il complessivo -12 incassato dalla società piemontese per i mancati pagamenti degli stipendi di luglio-agosto e settembre-ottobre. La squadra di Scazzola sale a 27 punti, superando l’Albissola e distaccando la Lucchese che, come i biancorossi, dovrà subire altri punti di penalità. È stato rigettato il ricorso presentato, sempre dal Cuneo, sulla fideiussione Finworld, sostituita dai piemontesi con un polizza fideiussoria asiatica e bocciata dalla Caf. Confermati il -8 in classifica e i 350.000 euro di multa da pagare.

RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BINI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019;

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 350.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7890/674 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)



ORDINANZA



La Corte Federale d’Appello letti gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento; sentite le parti; ritenuto necessario e, comunque, opportuno per la definizione del presente procedimento, acquisire ulteriori elementi probatori, di carattere sia documentale che informativo; DISPONE che la Lega Pro, ove occorra avvalendosi della collaborazione della CO.VI.SO.C., chiarisca e documenti le ragioni di natura tecnica in ordine alle quali ha ritenuto che la polizza fideiussoria denominata CIG Pannonia offerta dalla società Lucchese Libertas 1905 Srl non riveste i requisiti richiesti dal sistema Licenze Nazionali ed in relazione alle quali si assume che, con riguardo alla determinazione del rating, la società Innolva Gruppo Tecnoinvestimenti non possa qualificarsi “Agenzia di certificazione globale”, così come richiesto dalla normativa federale in materia; INVITA per l’effetto, la Lega Pro a far pervenire a questa Corte Federale d’Appello, i chiarimenti e la documentazione di cui alla presente ordinanza entro la data del 15 aprile p.v., disponendone a cura della Segreteria, la trasmissione alle parti; RISERVA ogni ulteriore valutazione e decisione all’esito della disposta istruttoria e della discussione della causa, che fissa per la seduta del 18 aprile 2019 alle ore 14.00; DISPONE la sospensione dei termini di cui all’art. 38, comma 5 C.G.S. CONI; DISPONE altresì la comunicazione della presente ordinanza, comunicazione da considerarsi anche quale convocazione delle parti medesime per la seduta del 18.4.2019 ore 14.00.