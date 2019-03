A.S. Lucchese



Lucchese, la carica di Langella: “Andiamo a Siena per vincere”

venerdì, 15 marzo 2019, 13:15

di michele masotti

La partita più difficile per la sopravvivenza della Lucchese, con il trio romano (Ceniccola-Castelli-Ottaviani) che starebbe cercando di cedere il pacchetto di maggioranza a imprecisati soggetti, si gioca al dì fuori del rettangolo. Sul campo, invece, la Pantera dovrà vedersela domani, calcio d’inizio alle 16.30, in quel di Siena contro la banda dell’ex Mignani, compagine reduce dal prezioso pareggio esterno di Vercelli. Una sfida, se possibile, che alza ulteriormente l’asticella del tasso della difficoltà rispetto al derby di otto giorni fa dell’Arena Garibaldi. Parola di mister Giovanni Langella.

“Se lo paragono con la squadra di D’Angelo, il Siena ha elementi più dinamici e tecnici, quindi più difficili da affrontare.” – è l’incipit del tecnico campano- “I bianconeri stanno vivendo un’annata di alti e bassi per la rosa che hanno a disposizione. In questo momento stiamo giocando per noi stessi, la città e i tifosi, che stanno dimostrando grande attaccamento a questi colori. Innanzitutto dovremo ripetere la prova di sabato scorso a Pisa per fare punti al “Franchi”; qualora riuscissimo a migliorare negli ultimi 20 metri potremmo ambire a portare a casa l’intera posta in palio.”

Per quanto concerne la formazione, Langella può contare su tutta la propria rosa a sua disposizione. “A livello tattico non ci discosteremo più tanto da Pisa.”- ha affermato Langella- “ Stiamo valutando se apportare eventuali modifiche in base alle caratteristiche dei rivali. Chi giocherà in attacco? È presto per dirlo visto che abbiamo la fortuna di avere in rosa cinque attaccanti con caratteristiche distinte tra loro. De Feo sta trovando un’ottima condizione.”

4-3-1-2 che sarà, con molta probabilità, il modulo che verrà adottato dal Siena. “Manterranno il medesimo sistema di gioco con Magnani.”- ha detto Langella- “Guberti agirà dietro le punte, con Ciacci e Fabbro che sono in ballottaggio per fare coppia davanti con Aramu. L’unico ricambio che potrebbero utilizzare in mezzo al campo è Bulevardi.”

Immancabile una battuta finale sulle problematiche che stanno attanagliando la Pantera in questi ultimi mesi. “Stiamo cercando in tutti i modi di estraniarci da quello che succede fuori dal campo.” – ha chiosato Langella- “È innegabile che se lunedì non succedesse quello che deve avvenire (pagamento degli stipendi e contributi di gennaio-febbraio nda), la situazione sarebbe ancora più grave. Noi, lo ripeto, vogliamo finire quel lavoro che abbiamo iniziato e che ci siamo prefissati ad agosto. Andiamo a Siena per vincere. Perderemo Gabbia, causa convocazione in nazionale Under 20, per le partite contro Pro Patria e Virtus Entella. Mi auguro che possa venire convocato per i mondiali in Polonia che ci saranno a fine maggio: sarebbe anche un premio per il nostro gruppo di lavoro.”