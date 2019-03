A.S. Lucchese



Lucchese, Moriconi non viene in commissione

lunedì, 4 marzo 2019, 20:30

di Eliseo Biancalana

Arnaldo Moriconi non si è presentato all'odierna riunione della commissione speciale per la Lucchese, a cui era stato invitato dal presidente Leonardo Dinelli (Pd). Erano presenti alla seduta l'assessore allo sport Stefano Ragghianti e il socio di minoranza della Lucchese Moreno Micheloni.



Dinelli aveva convocato l'ex socio di maggioranza della Lucchese per aggiornare i consiglieri sulla difficile situazione della società. Venerdì scorso l'imprenditore aveva, comunque, già avvisato con una mail scritta dal suo avvocato che non si sarebbe presentato.

A quanto riferito da Dinelli (che non aveva letto la mail, ma ha sostenuto di aver parlato telefonicamente con Moriconi), Moriconi avrebbe giustificato la sua assenza con il fatto di non entrarci nulla con la proprietà attuale della Lucchese.

Alcuni aggiornamenti sulla situazione della Lucchese sono comunque arrivati da Moreno Micheloni. Il socio ha riferito di aver parlato con Ghirelli e Paolucci della Lega Pro che gli avrebbero paventato il rischio che la Lucchese sia esclusa dal campionato se non pagherà la sanzione di 350mila euro entro i termini previsti.

Micheloni ritiene inoltre che a breve l'ex revisore dei conti Matteo Romani procederà a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo revisore. Il socio ha detto inoltre di non sapere se la Lucchese ha risposto a le richieste arrivate dalla Covisoc.

"Moriconi doveva avere il dovere morale di essere presente (in commissione ndr)" ha commentato il consigliere Lucio Pagliaro (Pd).

Fabio Barsanti (CasaPound) ha proposto che la commissione proceda a convocare l'ex revisore unico. "La cosa che davvero non è consentita è prendere in giro la città" ha detto l'assessore. "Il nostro impegno è quello di fare il possibile affinché il fallimento della Lucchese non avvenga" ha affermato Nicola Buchignani (FdI).

La commissione ha ora intenzione di convocare la nuova proprietà della Lucchese e l'ex revisore unico.