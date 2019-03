A.S. Lucchese



Lucchese, nulla di fatto nella prima assemblea straordinaria dei soci

lunedì, 11 marzo 2019, 17:49

di michele masotti

Nella tarda mattina è andata in scena, negli uffici dello stadio Porta Elisa la prima delle due assemblee straordinarie dei soci che erano state convocate dal sindaco revisore dimissionario ancora in carica Matteo Romani. Ovviamente all'assemblea non erano presenti né Aldo Castelli, azionista di maggioranza con il suo 98 per cento, né tanto meno un rappresentante di Città Digitali, detentrice del 1 per cento. L'unico dei partecipanti era stato Moreno Micheloni possessore del restante 1 per cento che sta cercando in ogni maniera di trovare una soluzione felice per la drammatica situazione societaria che sta attanagliando la Pantera. Qualora si ripetesse questo simile scenario anche nella giornata di domani, e tutto lascia presagire che sarà così, almeno di colpi di scena, il sindaco revisore sarà costretto in caso di mancata ricapitalizzazione a portare i libri di tribunale, almeno che Romani non abbia intenzione di attendere lunedì 18, data nella quale dovranno essere pagati gli stupendi di gennaio e febbraio di tutti i giocati e dello staff.

La clessidra del tempo sta finendo gli ultimi granelli e il destino della Lucchese si fa sempre più incerto. Rumors delle ultime ore parlerebbero comunque di un imprenditore romano, portato da Fabio Bettucci, che sarebbe disposto ad entrare nella Lucchese. Si tratterebbe di una figura che ha già lavorato nel mondo del calcio, e che garantirebbe sicuramente una maggiore affidabilità rispetto ai tre romani proprietari del club "28 dicembre". Il tempo stringe. Sembra infatti che potrebbe scoppiare una grana relativa all'utilizzo del gas nello stadio cittadino in virtù del mancato pagamento delle ultime rateizzazioni previste.