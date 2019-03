Obbedio: “Ringraziamo Mauro Novelli per il tagliando del pulmino del settore giovanile”

A.S. Lucchese



mercoledì, 20 marzo 2019, 19:38

Riceviamo e pubblichiamo volentieri questo breve comunicato, inviatoci dal direttore sportivo Antonio Obbedio, da Elena Bruno (direttore generale settore giovanile maschile e femminile) e da Maurizio Gherardini (responsabile settore giovanile maschile e femminle), con cui vogliono ringraziare chi si sta attivamente adoperando in sostegno della Lucchese in questa fase della sua storia, sportivamente parlando, così drammatica. Un gesto che, a nostro avviso, sintetizza ancora una volta l’amore che provano i tifosi della Pantera per i colori rossoneri.

“In un momento così delicato come sta vivendo tutto il mondo della Lucchese, comprese le squadre del settore giovanile, ci preme ringraziare i tifosi che ci stanno permettendo di andare avanti” – è l’incipit del comunicato- “In tale circostanza vogliamo elogiare pubblicamente alcuni e il meccanico Mauro Novelli, grazie ai quali abbiamo potuto fare il tagliando completo ad uno dei nostri pulmini per garantire la sicurezza del trasporto dei tesserati del nostro settore giovanile. Sono gesti che rinsaldano ancora di più quel legame indissolubile che si è creato tra i nostri sostenitori e tutti i nostri tesserati, giocatori della prima squadra e delle varie formazioni del settore giovanile oltre che, ovviamente, gli staff tecnici che stanno dando tutto per questi colori.”

