A.S. Lucchese



Non c'è più niente da fare...

venerdì, 1 marzo 2019, 15:24

di aldo grandi

Piero Pacini la Lucchese sta andando a puttane e lei che fa?

Io aspetto che questo dramma sportivo finisca al più presto.

Non le viene in mente niente per cercare di salvare il salvabile?

Purtroppo da salvare resta ben poco. Tolti la squadra e lo staff tecnico, solo macerie.

I suoi amici di Lucca United hanno indetto una raccolta di fondi ad hoc per contribuire ad aiutare i colori rossoneri.

Penso che servirà solo per allungare di qualche giorno l'agonia.

La Lucchese sta viaggiando a velocità elevata verso il suo terzo fallimento in dieci anni. Sia onesto: dove sta, a suo avviso, l'errore?

Calcio di serie C o di Lega Pro come lo si vuol chiamare è, da anni, destinato alla chiusura definitiva. Non c'è nessun paese in Europa in cui ci siano 70 squadre di terza serie a livello professionistico. Gestione insostenibile a meno che non ci siano strutture adeguate per poter investire e collaborare con squadre di categorie superiori altrimenti se non è per questa stagione, sarà per la prossima, tutta la Lega Pro sarà destinata a chiudere i battenti.

Lei appare molto disincantato. Come ha fatto ad arrivare ad essere così insensibile?

Dopo che una società di calcio con un passato lontano, ma prestigioso, fallisce le prime due volte in meno di 36 mesi, avremmo dovuto, tutti insieme, imparare la lezione. Invece c'è stato l'ennesimo tracollo.

E la colpa, secondo lei, di chi è questa volta?

La colpa è di tutti.

Anche dei tifosi?

I tifosi non hanno responsabilità. Indirettamente Lucca United, di cui sono stato creatore e ideatore oltreché dirigente di primo piano, non è riuscita a trasmettere quella voglia di cambiamento totale che ci eravamo prefissati al momento della nascita. E' stato un inizio travolgente, fantastico, ricco di emozioni. Ad un certo punto, però, non eravamo pronti né strutturati per entrare a far parte dell'assetto societario.

Veramente sono stati alcuni componenti di Lucca United ad abbracciare la coppia Grassini-Lucchesi che ha dato il colpo finale alle speranze di uscire dal tunnel della crisi.

Vede direttore lei è molto attento e molto preparato. Come lei sa io non mi sottraggo mai dalle mie responsabilità e ci metto la faccia. Gli amici di Lucca United erano, sono e rimangono abbagliati da un calcio che non esiste più. Personalmente sono uscito di scena da due anni a questa parte perché non vedevo e non vedo, al momento attuale, come sia possibile fare calcio professionistico a Lucca.

Scusi, ma lei non era stato chiamato dal sindaco, ultimamente, per una conferenza stampa in cui fare il punto della situazione?

Vede direttore, io con il sindaco Tambellini ho un rapporto di stima e di fiducia dove, da anni, ci confrontiamo per quello che riguarda le vicende calcistiche della squadra della nostra città. Avendo rapporti di cortesia e conoscenza con tutto il mondo calcistico italiano e non solo - non più tardi di lunedì scorso, grazie all'amicizia che mi lega a Gianfelice Facchetti e all'amico Luca Tronchetti - sono stato ospite alla Gazzetta dello Sport al premio 'Il bello del calcio' dedicato all'indimenticabile capitano dell'Inter e della Nazionale Giacinto Facchetti. Il sindaco mi chiese, cortesemente, di contattare il presidente di Lega Pro Ghirelli che, nel 2012, quando andammo con tutto lo United e l'amministrazione comunale a Firenze in sede della Lega Pro a ritirare la coppa Italia, era segretario. Con lui si instaurò un rapporto di cortesia ed eccoci qua. Ghirelli è venuto, così, a Lucca per cercare di capire e dare consiglio per come si poteva risolvere la situazione già particolarmente compromessa.

Comunque il sindaco ci ha messo poco a capire che aria tirasse. Proprio in questi giorni ha inviato il decreto ingiuntivo alla società rossonera con cui rivendica il pagamento di circa 90 mila euro pari all'affitto triennale dello stadio, mai corrisposto dalla Lucchese.

L'amministrazione, in questo caso, è stata particolarmente attenta evidentemente ci sono motivi che l'hanno indotta ad agire in maniera celere. Questa è, ormai, una barca che sta facendo acqua da tutte le parti. Lei si deve ricordare che, con l'uscita di scena del presidente Bacci, la situazione era già particolarmente delicata. Con l'arrivo del signor Moriconi è stato soltanto possibile allungare di altre due stagioni la permanenza nel calcio professionistico. Come lei ben ricorderà il presidente Bacci, a fine 2016, comunicò che la Lucchese non poteva più andare avanti e sarebbe dovuta ritornare in Eccellenza. Entrarono in gioco i soci lucchesi i quali supplicarono Arnaldo Moriconi di intervenire in soccorso della società. E' giusto e necessario riconoscere che se la Lucchee è rimasta ancora due anni, sia pure travagliati, nel calcio professionistico, il merito è stato soprattutto suo. Ciò non toglie, tuttavia, che errori ne ha commessi in grande quantità.

Sia sincero e anche brutale se serve. La commissione comunale che si è incontrata ieri con la squadra e lo staff tecnico, ha proposto una sorta di appello all'imprenditoria locale. Lei se avesse 50 mila euro a disposizione, li verserebbe nelle casse rossonere?

No.

E perché?

Perché questa è una situazione che non ha più alcun senso di andare avanti. Dobbiamo, una volta per tutte, riconoscere che questo tipo di calcio non è più sostenibile.

Non crede che, così dicendo, getta acqua gelata sulle comprensibili e normali aspirazioni di tanti tifosi come lei?

Con tutto il rispetto per i tifosi della nostra Lucchese, non ha più alcun senso continuare questa avventura in queste condizioni.

Quindi, il fallimento è a un passo.

Dietro l'angolo.

E Paperon de Moriconi cosa pensa di aver ottenuto cedendo la società prima a una coppia composta da un gatto e da una volpe e poi, addirittura, ai tre magi provenienti da Roma? Non le sembra che tutto questo denoti soltanto una disperata voglia di sbarazzarsi di un peso insostenibile?

Posso anche sbagliarmi, ma ritengo che la Lucchese, da molto tempo, sia già in mano del signor Berardelli.

La sua è una impressione o ha prove certe e documentali?

Non più tardi di questa mattina ho letto su un quotidiano locale un articolo in cui l'imprenditore romano dice di collaborare già da tempo, professionalmente, insieme alla Si.Ge. di Moriconi su un aeroporto in Bulgaria e disposto anche a dare una mano per salvare la Lucchese.

Alla fine, quindi, secondo lei il tutto come volevasi dimostrare.

Sono anni che vado dicendo che dobbiamo completamente rivedere tutto il mondo dello sport, ma, soprattutto, del calcio in Italia. Come vede non impariamo mai dagli errori fatti nel passato. Il calcio professionistico, in questo momento storico in Italia, non è più sostenibile avendo in passato giocato solo ed esclusivamente sul mecenatismo. Le famiglie imprenditoriali, da anni, hanno fatto passi indietro o hanno abbandonato il calcio, in Italia non ci sono infrastrutture né di proprietà privata né di proprietà amministrativa e i nodi arrivano presto al pettine.

Quanto tempo è che non va al Porta Elisa?

Un anno esatto.

L'ultima partita che ha visto?

Abbandonai la gradinata alla fine del primo tempo del derby col Pisa dello scorso anno.

Un impegno improvviso?

In quel momento avevo deciso di non volermi più fare del male.

Lei, al posto di Arnaldo Moriconi, come si sentirebbe?

Le posso dare due risposte.

Anche tre se vuole...

La prima non è una giustificazione. A lui del calcio e della Lucchese non è mai fregato niente. Quindi sarà completamente distante. Da cittadino che, ogni tanto, passeggia o passeggerà per le vie cittadine, proverei una infinita vergogna.