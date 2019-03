A.S. Lucchese



Obbedio e Langella celebrano l’orgoglio rossonero

sabato, 9 marzo 2019, 18:22

di michele masotti

In sala stampa, arrivati dopo una lunga intervista con l’emittente pisana Canale 50, il direttore sportivo Antonio Obbedio e il tecnico Giovanni Langella hanno dato il giusto e meritato risalto alla prestazione sciorinata dalle 11 pantere. 95’ minuti nei quali la Lucchese ha dimostrato una qualità di gioco, una compattezza mentale che sono una merce rara per un gruppo che deve fare i conti una situazione societaria, sportivamente, davvero drammatica.

“Negli ultimi venti metri non abbiamo avuto la cattiveria giusta per vincerla. Isufaj, autore di una bella prova, è un classe 1999 che deve fare esperienza come si è visto sull’azione iniziale. Fa parte di un suo percorso di crescita - è l’incipit di Obbedio, che poi analizza l’andamento l’esito - Abbiamo subito i 20 minuti iniziali del Pisa, andato vicino al gol dopo il fallo subito da Martinelli. Siamo cresciuti con il passare del match, prendendo confidenza e rischiando di vincere. Il pareggio penso che sia il risultato più giusto. Faccio fatica ad indicare un giocatore che vada sotto la sufficienza: tutti si meritano un voto alto. Falcone ho tolto il pallone dell’incrocio dei pali, la nostra giovane linea difensiva ha risposto colpo su colpo, Bernardini sta crescendo mentre davanti hanno rotto il “gps”. Isufaj e Bortolussi hanno corso tantissimo. De Feo ha passato un brutto periodo, ma ultimamente sta ritornando ai suoi livelli. Gianmarco ha accusato più di tutti la spiacevole situazione che si è creata. Nessuna novità a livello societario: per Kabashi non abbiamo avuto ancora una risposta. Ribadisco che fino a Siena ci arriviamo, poi dal 20 marzo in poi non sappiamo quale sarà il nostro futuro. La squadra vuole arrivare al 4 maggio, sebbene abbia fatto la messa.”

Obbedio ha riconosciuto l’aiuto fornito dall’amministrazione comunale per delle questioni quotidiane.

“L’assessore Ragghianti ci ha dato una grossa mano con lo studio Morgantini che ha fatto le buste paghe, aspettando anche loro nei prossimi giorni qualcosa di positivo - ha chiosato Obbedio - Ringrazio il gestore del campo della luce del gas, che ha spostato in avanti la data del distacco. Oltre ai tifosi, c’è qualcuno che alla Lucchese vuole andare bene. Se arriveremo al 4 maggio, sarà stato possibile grazie a loro, allo staff che” si è creato e che ci segue giornalmente.”

La parola è passata a Giovanni Langella, alla prima da capo allenatore in uno stadio che avrebbe dovuto essere il suo, assieme a Favarin, nella stagione 2015-2016 prima che la gestione targata Lucchesi non optasse per Gattuso.

“Venire qui e fare una prestazione importante nelle condizioni in cui siamo noi non era da tutti - ha affermato Langella - Questi sono dei ragazzi che hanno i “controcoglioni” che sta dimostrando alla squadra e alla tifoseria. Mi sto vergognando per tutti coloro che hanno permesso quello che stiamo subendo. Il sabato è la cosa più bella che c’è; lo meritano tutte quelle che ci sostengono. Sapevamo che il Pisa poteva calare nel finale; purtroppo l’unico rammarico che abbiamo è aver peccato nell’ultimo passaggio sui contropiedi.”